Congo-Brazzaville: Cinéma - Michael Thamsy signe son tout premier film

A ses casquettes d'acteur, comédien et scénariste au talent avéré, vient de s'ajouter celle de réalisateur avec son premier film " Elikia " qui sortira en salle le 9 avril au Centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard, à Pointe-Noire.

Si les cinéphiles congolais et d'ailleurs l'ont souvent trouvé convaincant à l'écran ou sur scène dans la peau d'un acteur comme dans celui d'un comédien, Michael Thamsy sera à découvrir en tant que réalisateur le 9 avril prochain. Lui dont la passion pour le septième art s'est révélée durant l'adolescence. En effet, Michael aimait l'art, mais le jeune homme voulait avant tout devenir pilote de ligne. " Je me souviens étant enfant que j'aimais dessiner et écouter la musique. Il y avait très peu de signes que je devienne artiste car j'étais timide. C'est au lycée que mon penchant pour l'art a commencé à se manifester ", se remémore-t-il.

Après le lycée à Yalla Suur au Sénégal, Michael se rend en Afrique du Sud pour poursuivre ses études en langues et histoire africaine. Seulement, pour des raisons imprévues, il entame à peine la première année. Dans la même période, il s'essaie dans la musique avec plus de cent textes et quelques morceaux enregistrés, avant de décider, en 2008, de s'inscrire dans une agence de casting qui l'emmènera à faire ses premiers pas dans le cinéma comme figurant puis, des années après, acteur et directeur de production. " Au début, la famille était même surprise. Il y a eu beaucoup de discussions et disputes mais aujourd'hui elle me soutient énormément ", confie Michael lors de nos échanges.

De retour au Congo en 2011, Michael persévère dans le cinéma où il a pu jouer dans plusieurs films, à savoir "Positif" ainsi que "Grave erreur 1 et 2" de Richi Mbebele, "Ironie fatale" de Michael Gandoh, "Trouble" de Dan Scott, etc. Des apparitions à l'écran qui lui ont valu, entre autres, les prix de Sotigui awards du meilleur acteur Afrique centrale en 2017, Meilleur acteur au festival Ya Beto en 2017, Sanza de Mfoa 2019 du meilleur acteur, Meilleur Acteur au Ficomp 2019, Kamba's awards 2020 du meilleur acteur...

Il faut croire que toutes ces collaborations lui ont permis de grandir en expérience et en compétence dans le secteur du septième art. Et c'est en véritable autodidacte, sans être allé dans une école de cinéma, que Michael Thamsy a décidé de passer aujourd'hui à l'étape supérieure de sa carrière en réalisant "Elikia", qui veut simplement dire " espoir ". Le moyen-métrage produit sous son propre label, Loukuni pictures, parle d'une jeune femme qui propose un scénario à une société de production cinématographique, qui vient de s'installer au Congo, pour en faire une série.

Cette société achète son projet à des millions et l'histoire que raconte le scénario est celle d'un jeune homme qui a préféré faire des études de cinéma et théâtre alors que ses parents, qui ne comptaient que sur lui, avaient vendu tous leurs biens pour l'envoyer en Europe faire des études de droit... A en croire le réalisateur, ce film parle de la réalité quotidienne d'une vie d'artiste, le choix de métier qui est encore mal compris dans la société. Un exploit que Michael a accompli en trois jours de tournage, sous les contraintes de couvre-feu et toutes les restrictions qu'il y avait courant 2021.

Le casting de ce projet est fait d'Amanda Baye, actrice et également productrice du film; Tony Mbal un comédien-humoriste; de lui-même Michael Thamsy et de quelques nouveaux visages dans le paysage cinématographique congolais comme Dominique Kiorina, Dominique Kimpouni. " Ce n'était pas évident d'être devant et derrière la caméra mais avec une bonne maîtrise du personnage, un bon découpage technique et une bonne direction, cela a été possible. Une belle expérience que je compte vivre plus souvent. Le 9 avril, je veux que l'on découvre une nouvelle écriture, une nouvelle façon de raconter nos histoires ", a laissé entendre Michael Thamsy.