Congo-Kinshasa: Grand écran - Première du documentaire "Voyage vers mes racines"

Prévue le 1er avril dans le cadre d'une soirée spéciale dédiée au parrain de la première édition du Festival Film francophone pour la jeunesse aux Mureaux, France, le cinéaste français d'origine congolaise Ecclésiaste Lemba, la nouvelle réalisation retrace son parcours lors de son premier séjour en République démocratique du Congo (RDC), la terre de ses ancêtres.

Ses souvenirs de la RDC entre juillet et août de l'année dernière, Ecclésiaste Lemba a choisi de les conserver, mais surtout de les partager au travers du documentaire "Voyages vers mes racines". Une occasion de balader les Muriautins à Kinshasa certes, mais aussi dans les différentes contrées où il a posé ses valises, la ville de Kikwit, dans l'actuelle province du Kwilu, mais également à Boma et Matadi au Kongo central.

En effet, à l'occasion de son premier séjour au pays natal de ses parents, il a également parcouru des zones rurales. Il s'est rendu dans certains territoires du Congo profond, à l'instar de la cité de Tshela, au Mayombe dans le Kongo central. Toujours dans cette province, il est allé à la découverte des villages dont est issue sa mère, dans le Mayombe, a-t-il confié au Courrier de Kinshasa. Il s'agit de Kingungila, Kibombi, Kitepo, Mbuluzi et Kiniema.

Ce voyage d'Ecclésiaste Lemba vers ses racines n'a vraisemblablement pas profité qu'à lui seul. En effet, désormais plus attaché que jamais à ses " racines ", il a décidé de le faire savoir aux siens restés au pays. Aussi, depuis fin février, les habitants du premier village susmentionné lui sont reconnaissants de l'avoir électrifié à ses frais. " Le 5 février 2022 a été une journée historique pour mon village Mongo Kingungila, les cent onze villageois ont enfin accès à l'électricité ", a affirmé le cinéaste.

Comme en témoigne une vidéo qu'il a fait parvenir à notre rédaction, ceux-ci sont frappés par la générosité de ce fils du terroir, comme ils le considèrent depuis son passage en août dernier. Une vieille parente s'est réjouie d'avoir eu pour la première fois de sa vie de l'électricité à domicile. C'est donc, comme l'a confirmé le donateur, avec ses finances personnelles qu'il a offert " un puissant panneau solaire et tout l'équipement d'accompagnement nécessaire pour l'électrification du village Mongo Kingungila ".

En ébullition suite à ce geste posé à son endroit, cette contrée située dans le district du Bas-Fleuve fait l'exception. En effet, a souligné Ecclésiaste Lemba, " Mon village est désormais le tout premier du territoire de Tshela où tous les habitants ont tous accès au courant sans exception grâce à l'énergie solaire ". Ce détail est d'autant plus important qu'il a été confirmé que certains villageois du même coin ont le courant grâce à l'énergie solaire mais jusqu'à présent aucun village tout entier n'avait accès au courant.

Une fierté pour les Muriautins

Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude à l'endroit du cinéaste qu'ils jugent soucieux du développement du Mayombe et croient que ce geste posé devrait en entraîner d'autres. Ils nourrissent l'espoir que " d'autres personnalités ou anonymes suivront cet exemple du jeune cinéaste ". En effet, les villageois sont marqués par le fait que " quoique né en France, Ecclésiaste Lemba se soit montré très fier de ses origines ancestrales Muyombe et Mbala, lors de son séjour " .

Par ailleurs, notons que la première édition du Festival Film francophone pour la jeunesse aux Mureaux qui a débuté le 29 mars a dédié au cinéaste la soirée de ce vendredi. Il appert qu'Ecclésiaste Lemba, à la fois acteur, réalisateur, scénariste et producteur, ne fait pas que la fierté de son pays d'origine mais bien aussi de sa ville.

En effet, parlant de la programmation de ce 1er avril, le Festival annonce " une soirée spéciale, le 1er avril à partir de 20h30, où seront projetés les films d'un jeune muriautin, qui a réussi à percer dans le monde du cinéma, "Welcome to Montreal" et "Voyage vers mes Racines" ". Notons qu'en janvier, la première édition du Festival d'Images d'Afrique, le Festim Afrique Awards de Brazzaville lui a octroyé deux prix, à savoir celui du Meilleur acteur africain de la diaspora congolaise et du Meilleur film africain de la diaspora congolaise pour Welcome to Montreal.