Congo-Kinshasa: Egalité des sexes et autonomisation des femmes et filles - Christine Feza Motema mobilise et sensibilise les femmes de la Lukunga !

Députée Nationale, Elue de la Lukunga, Ville-Province de Kinshasa, Honorable Christine Feza Motema, Présidente a.i du Regroupement politique AA/a de Pius Muabilu et initiatrice de l'ONG Synergie pour la Décentralisation, Bonne Gouvernance et Lutte contre la pauvreté, a clôturé sa tournée de sensibilisation du mois de la femme qu'elle avait lancée, le 17 mars dernier, à travers sa circonscription, en marge de la journée Internationale de la femme.

Félix Tshisekedi, la volonté de promotion de la femme saluée

Devant son auditoire féminin, partout où elle est passée, Christine Feza Motema a salué la volonté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, de promouvoir aujourd'hui la femme même dans des postes qui étaient jadis réservés à la gent masculine.

Halte à la discrimination à l'égard de la femme

Partant de la Paroisse Saint Christophe de la Cité des Anciens Combattants, Mbinza Village et Champ de Tirs de Badiadingi, dans la Commune de Ngaliema en passant par Notre Dame de Fatima de Mitendi, Matadi-Mayo, Kimwenza et Saint Léonard de Mbudi à Mont-Ngafula, Kintambo et Lingwala, l'Elue de la LUKUNGA Christine Feza Motema a fini sa tournée par Binza Delvaux.

Au centre de cette sensibilisation, l'appropriation, par les femmes, des thèmes international et national de cette année 2022 qui reviennent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles.

Christine Feza Motema a mis, particulièrement, l'accent sur la promotion et l'autonomisation de la femme et, le rôle que doit jouer les pouvoirs publics aux prescrits de l'article 14 de la Constitution à veiller à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme.

Gestion des déchets et reboisement

Abordant la question du changement climatique et réduction des risques des catastrophes, la Députée Nationale Christine Feza Motema a appelé et exhorté les femmes et filles de sa circonscription à une bonne gestion des déchets ménagers et au reboisement des arbres fruitiers en vue d'une amélioration de notre environnement.

Durant cette tournée, les femmes et filles, satisfaites de ces échanges si constructifs qui leur apportent un plus désormais dans leurs façons de voir les choses, ont exprimé aussi leurs points de vue, tout en formulant des recommandations à transmettre à qui de droit.

A l'écoute de la base

Elles ont, enfin, remercié leur Députée qui ne ménage aucun effort pour revenir toujours vers sa base et à demeurer à l'écoute de ses préoccupations.

Comme à l'accoutumée, c'est sur cette note positive remplie d'enthousiasme et dans une ambiance de bon enfant que les participantes ont reçu, chacune, un cadeau spécial offert par leur Elue Christine Feza Motema à chaque étape de cette tournée de la Lukunga.