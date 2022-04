Congo-Kinshasa: Conférence parlementaire de Haut niveau/Doha - Bahati Lukwebo appelle à l'implication de tous pour l'éradication définitive du terrorisme en Afrique

Du 30 au 31 mars 2022, à Doha, il s'est tenu une conférence parlementaire de haut niveau. En sa qualité de Président du Sénat, l'Honorable Modeste Bahati Lukwebo y a activement pris part au nom de la République Démocratique du Congo, avec, à sa suite, quelques sénateurs.

Au cours de ce rendez-vous qui avait pour thème : Comprendre la menace terroriste en Afrique : nouveaux défis et mesures nécessaires, le n°1 de la Chambre Haute du Parlement a brandi tous les efforts que fournit la RDC, sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi, pour la consolidation de la paix dans la sous-région et partout sur l'ensemble du Continent africain.

"Malgré la situation de guerre qui lui a été imposée, la RDC a pris des engagements avec les autres pays de la sous- région, en vue de combattre tout acte qui menace la paix et la sécurité internationales. (... ), au chapitre de la coopération internationale, la RDC participe activement à toutes les rencontres sous régionales, régionales et internationales relatives à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ", a-t-il soulevé, dans son allocution au cours de ces assises.

Face aux massacres de populations dans plusieurs coins du pays et à travers la région, Modeste Bahati Lukwebo a sollicité l'implication de tous pour l'éradication définitive du terrorisme, sous toutes ses formes. " Le continent africain est à cet effet transformé en un théâtre de conflit ou l'on dénombre des nombreux fragments d'organismes terroristes locaux directement rallié à des forces extérieures. Au Sahel, par exemple, des groupes terroristes attaquent régulièrement les forces de sécurité locales et internationales, y compris les Casques bleus de la MINUSMA (Mission des Nations Unies au Mali).

Au Nigéria, le Boko Haram et ses factions dissidentes terrorisent les communautés locales et attaquent les forces de sécurité, malgré les efforts de la Force multinationale mixte. La République Démocratique du Congo, mon pays, est frappée de plein fouet par le terrorisme, particulièrement dans sa partie orientale où chaque jour qui passe, nous assistons à des tueries, massacres et viols de toute nature ", a-t-il plaidé, tout en précisant "qu'outre le terrorisme à visé politique, l'on compte aujourd'hui en Afrique du terrorisme à visé économique religieux et culturel...