Sénégal: Prise de produits grossissants par des femmes et filles - Rondeurs artificielles, à risques

La prise de poids par le biais de comprimés, gélules, sirops, pommades, injections, poudre... est en train de prendre de l'ampleur au point de devenir une nouvelle "mode" au Sénégal. Beaucoup de filles et même des femmes mariées minces ou de poids moyens communément appelées des "tailles fines" font appel à des produits non naturels et souvent néfastes et nuisibles à la santé, pour avoir de "belles" rondeurs artificielles, malgré les risques.

"Day jël doom" ou "doom lay jël", c'est selon ! Qui n'a pas une fois entendu ces expressions pour signifier qu'une personne utilise des médicaments pour prendre du poids. Ce phénomène qui existe depuis longtemps dans la société est devenu alarmant ou presque maintenant. De plus en plus de filles et même de femmes mariées minces ou de poids moyens ne se suffisent plus de leurs "tailles fines" ; elles ont recours à des produits non naturels et souvent aux conséquences néfastes pour la santé, pour avoir de "belles" rondeurs. Effet de "mode", effet "d'entrainement" et/ou "conformisme" sociétal ? La prise de poids par le biais de comprimés, gélules, sirops, pommades, injections, poudre... est devenu banal au Sénégal et semble inquiéter plus d'un. Même si des Sénégalais en sont encore à en parler dans le dos de celles qui en utilisent et qui semblent facilement reconnaissables, de par les nouveaux traits physiques qu'elles dégagent. "Au regard de la société, une fille doit avoir un bon "toogukay" (en plus clair elle ne doit pas être très mince, elle doit avoir des hanches, des fesses). La plupart des hommes sénégalais ont toujours préféré les femmes à forte corpulence, décrite comme "jongoma", dit Saliou Ndiaye, interpellé sur ce qui pourrait justifier cette tendance.

UN MARCHE DE REVE BOOSTE PAR LES RESEAUX SOCIAUX:

Cette vision pousse nombre de femmes à acheter certains produits souvent mis en vente sur les réseaux sociaux pour augmenter leur poids. La publicité de ces produits passe par Facebook, Instagram ou Tik Tok et on voit toujours une "belle femme", aux formes généreuses et rondes, mise en valeur à côté du produit, pour mieux vendre le rêve. Les articles proposés sur ces plateformes pour inciter à la prise de poids sont souvent des pommades, des gélules ou des sirops et suppositoires.

En surfant sur Instagram, on voit plusieurs comptes commercialisant ces produits, qui postent des photos et vidéos de filles qui témoignent avoir utilisé le produit et qu'elles y ont trouvé leur compte (c'est satisfaisant) pour encore plus attirer de potentiels clientes. La promotion de ces produits sur les réseaux comme Tik Tok et Instagram fait des millions de vues et des centaines de commentaires de gens voulant s'en procurer et d'autres qui, au contraire, essaient de sensibiliser et conscientiser de potentielles candidates.

LES REGARDS ET APPRECIATIONS DE LA SOCIETE DES FEMMES AUX "BELLES FORMES":

Après de multiples interrogations sur la question, certaines personnes cèdent, à cause de la "pression" sociale. Un témoignage recueilli d'une étudiante atteste que dans la société dans laquelle on vit, "on ne peut pas s'affirmer à cent pour cent si on pense à l'opinion sociale. Car, les gens vont te sortir tout le temps des : "tu es trop mince, on dirait que tu ne manges pas". Les personnes que tu côtoies te feront toujours te sentir à part, du fait de ton poids, surtout si tu n'as que des amies avec des formes généreuses. A un moment donné, tu auras honte de te montrer avec elles ou tu chercheras à avoir les mêmes formes".

Un peu plus loin, Saliou Ndiaye, étudiant à Ensup Afrique affirme qu'"avoir des rondeurs fait partie des caractéristiques d'une femme". Pour Saliou, "une femme doit avoir de belles formes pour pouvoir attirer le regard des hommes. Car, nous les hommes, quand nous croisons une femme dans la rue ou ailleurs, nous regardons d'abord son "toogukay" (ses fesses/hanches) ; "daniuy ginz daal". Alors, si on ne voit pas ce qu'on cherche c'est-à-dire des hanches comme il faut, on se décourage. Un homme est toujours attiré par le physique d'une femme et les femmes ont compris cela ; donc elles cherchent à avoir le corps dont nous hommes rêvons".

POUR FAIRE PLAISIR A SON HOMME ET QUESTION DE RIVALITE OU DE JALOUSIE ENTRE FEMMES:

Pour d'autres, ce n'est pas seulement la pression sociale qui explique ce phénomène. El Hadj Faye est d'avis que c'est souvent une question de rivalité ou de jalousie entre les femmes. "Le "tegu bët", n'avoir d'yeux que pour la forme de son amie. Car, si tu es amie avec une fille qui a une belle forme, les hommes vont toujours l'accoster, elle. Et, à la longue, tu vas finir par être jalouse d'elle et vouloir être comme elle". Certains intervenants expliquent que c'est souvent pour faire plaisir à leurs hommes que beaucoup de femmes veulent prendre du poids ; mais il y a aussi la question de la complexité, le manque de confiance en soi, ne pas s'estimer soi-même.

L'un dans l'autre, ce phénomène est très préoccupant car on ne sait même pas comment sont fabriqués ces produits dits naturels mis en vente libre. On les voit juste sur les réseaux sociaux, avec une bonne publicité mettant en exergue des photos et vidéos de femmes aux "belles rondeurs" à côté de ces produits dont on ignore tout. Images retravaillées, don de la nature ou formes acquises après utilisation de ces produits ? Aucune certitude sur ces images "attrayantes", de "rêve" ! Ces produits sont le plus souvent vendus par des images de femmes avec de belles formes à qui les vendeuses prêtent ces propos : "j'ai utilisé ce produit là et en seulement trois (3) jours ou deux (2) semaines, j'ai vu le résultat". Des sortes d'appâts pour permettre à leurs sœurs de mordre au danger, sans se soucier des risques, effets secondaires et autres conséquences sanitaires néfastes à l'organisme.