Congo-Brazzaville: Electricité - L'aimable clientèle d'E2C privée de desserte !

La population a les nerfs sous haute tension. Plus qu'une ombre au tableau, E2C affiche un noir complet et le peuple gronde. C'est l'histoire de délestages, celle d'un disque rayé et d'un refrain mille fois entendus.

Lors de son communiqué du 21 mars consécutif à la visite de son directeur général, Danga Adou, des chantiers de Brazzaville où des postes basses tensions sont en cours de construction, Energie Electrique du Congo (E2C) émettait son souhait de mettre fin aux délestages et de fournir une électricité de qualité. Comme un disque rayé, comme un refrain mille fois entendu par la population congolaise qui, à plus forte raison, ne semble plus y croire depuis des lustres. Trois jours plus tard, la lecture d'un nouveau communiqué en date du 24 mars ne pouvait que laisser songeur. Parce qu'il arrivait sur le tard pour annoncer des perturbations, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, à compter du 22 mars, alors que ces perturbations étaient effectives depuis quarante-huit heures.

Songeur encore à lire que " La direction de l'exploitation d'Energie électrique du Congo informe son aimable clientèle.. " puisse encore et toujours servir d'introduction à tous ses communiqués. Hors - le sait-elle ? - cette société n'a jamais disposé de l'amabilité de sa clientèle qui a même, et à contrario, les nerfs sous haute tension.

E2C serait sans doute peinée de vouloir en chercher la preuve dans l'avalanche de commentaires disgracieux de cette clientèle en réponse à ses communiqués polis. Quant à " La reprise normale de la desserte dès la fin des travaux ", nombreux sont ceux qui ironisent sur cette soit-disant normalité qui n'est autre que délestages ou autres coupures générales en temps ordinaire.

Tandis que la communication d'E2C s'opère maladroitement et à contretemps, la société multiplie les travaux de maintenance depuis la nuit des temps et joint naturellement l'amateurisme du geste à la parole qu'elle n'arrive pas à tenir. Ainsi, plus que subir de simples perturbations, Brazzaville et Pointe Noire auront donc eu à affronter plusieurs jours durant un véritable calvaire avec des coupures allant jusqu'à trente-six heures, assez pour faire mettre un genou à terre à l'activité économique du pays. Ce n'est, hélas, en rien une nouveauté et la pire chose n'est peut-être pas d'en souffrir mais celle d'en rire.

Les blagues de bons et mauvais goûts sur E2C vont joyeusement bon train et témoignent du discrédit total qu'accorde la population à cette société. Plus qu'une ombre au tableau, c'est un noir complet ! Rares sont ceux qui osent croire aveuglément que les délestages seront demain qu'un lointain souvenir. Du reste, plus de quarante-huit heures après le retour à la normale, Brazzaville et Pointe-Noire restaient privées de desserte ! Pour autant, faut-il douter des efforts et de la volonté de E2C pour éclairer convenablement un jour notre chère République du Congo ? Il est probable que non. Tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe.