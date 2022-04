Congo-Brazzaville: Littérature - " Une Pointe-Noire " de Lucie Delvert disponible à partir du 22 juin

" Une Pointe-Noire " est certainement l'un des romans le plus attendu en République du Congo, parce qu'il offre une réalité teintée d'humour, drôle et parfois touchante sur les coulisses de la diplomatie française dans la deuxième ville du Congo.

Un seul manuscrit envoyé par la poste et une seule signature aux Editions Balland pour quatre romans, une sorte de retentissant quadruplé pour Lucie Delvert appelée à faire couler beaucoup d'encre presque malgré elle. Par la force des choses, l'écrivaine d'alors, qui se croyait en herbe, a enchaîné les livres sans même sourciller pour donner naissance aux aventures de son personnage principal, Jeanne, une femme ordinaire croisant des mondes extraordinaires.

Lucie est Jeanne ; baroudeuse sur la planète au gré des missions de son mari, autrefois consul général de France à Pointe-Noire où il aura laissé une très belle empreinte. Ces mondes extraordinaires ne sont en rien fictifs, ils sont ceux vécus par l'auteure, ils sont ceux qui laissent la porte entrouverte sur les coulisses de la diplomatie française. En quelques années, le temps et Lucie auront fait leur œuvre et l'on aura vu paraître en octobre 2019 " L'allée des manguiers ", avec la Tanzanie en toile de fond, suivi en septembre 2020 de la suite des aventures de Jeanne en Thaïlande " Thaï à cœur ouvert " puis de " La Bella Figura " sorti en juillet 2021 qui nous parlait de Rome. Et chacun d'attendre, en République du Congo et avec une impatience non feinte, le quatrième volet consacré à Ponton la belle.

" Une Pointe-Noire ", titre du quatrième roman de Lucie Delvert, nous embarquera donc chez nous, dans la ville océane, dans le 242 et sa date de parution est fixée au 22 juin 2022. Sa quatrième de couverture a d'ores et déjà été dévoilée, la voici in extenso : " Le Congo c'est loin, c'est moche, violent parfois, une terre dure à vivre pour ceux qui sont de là ou y atterrissent. C'est comme cela que Jeanne le voit en y arrivant.

Elle est l'épouse du consul général de France à Pointe-Noire et, pour la première fois, elle doit tenir une résidence consulaire, recevoir, représenter, faire avancer ce paquebot qui ne demande qu'à couler, une vieille maison décrépie qui donne le change sous le soleil. Elle enseigne aussi au lycée français où elle rencontre Emilie, une adolescente métisse et en souffrance qui n'aime que la musique et ignore encore son talent.

Les destins des deux femmes se mêlent, révélés ou entravés par un troisième personnage, la ville autour, qui retient ou enferme et met des bâtons dans les roues, contraste, dure et dangereuse la nuit, brillante et gaie le jour. Pourtant, de cette terre difficile, sans cesse la vie, l'émotion et la beauté émergent, crèvent la rocaille pour l'emporter là où on ne les attendait pas, révélant de véritables pépites. "Une Pointe-Noire" emmène sans aucun doute le lecteur dans un bout du monde oublié, une Afrique essentielle qui bat pourtant quelque part en chacun de nous ".

" Une Pointe-Noire " est tout autant l'occasion de découvrir le talent de Lucie Delvert qu'un pan de la diplomatie française sous un angle nouveau, rafraîchissant par là-même la trace laissée par l'ex-consul général de France de Pointe-Noire et de sa famille. Ceux qui auront eu le privilège d'en faire la rencontre en garderont assurément de bons souvenirs.