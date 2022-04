Congo-Brazzaville: Technologie - Canal+ lance une nouvelle application à destination de ses abonnés

La société de télédistribution Canal+ a présenté, le 25 mars à Brazzaville, la nouvelle version de l'application myCanal qui cette fois dispose de plusieurs fonctionnalités avec plus de 200 chaînes locales et internationales à suivre en direct ou en différé.

La nouvelle application Canal+ propose une gamme complète de fonctionnalités. Outre l'accès au direct des 200 chaînes des bouquets Canal+, elle donne la possibilité de visionner en replay plus de 25 000 programmes à tout moment. Grâce à la fonctionnalité Restart, il est même possible de revenir jusqu'à huit heures en arrière pour rattraper un programme manqué.

" Cette application que nous lançons est l'une de nos innovations en vue de la satisfaction de nos clients. Nous avons constaté que l'ancienne version de l'application myCanal avait des limites. Raison pour laquelle nous avons conçu celle-ci avec beaucoup plus de chaînes et de programmes ", a fait savoir le responsable communication de Canal + Congo, Léger Dira Ossombi.

L'occasion pour les abonnés de suivre ou de rattraper où ils veulent et quand ils veulent les meilleurs contenus sportifs, les meilleures séries, films et blockbusters, les meilleures émissions et documentaires, les meilleurs programmes éducatifs. Il est désormais possible de retrouver au même endroit tous les contenus 100% africains produits ou coproduits par Canal+, notamment les séries Canal+ original et les émissions phares comme "Le Parlement du rire" ou " Le chœur des femmes".

Les enfants ne sont pas en reste. Avec la fonctionnalité profil kids, l'application se dote d'un espace dédié aux enfants qui propose des contenus 100% " jeunesse ". Dans cet espace, ils retrouvent leurs programmes favoris plus facilement, sans tomber sur des contenus inappropriés pour leur âge.

Développée par les équipes du groupe Canal+, l'application, déjà disponible au Congo, a été adaptée aux usages et aux besoins sur le continent africain. Dès lors, différentes fonctionnalités permettent de contrôler la consommation de données mobiles : télécharger les programmes en Wifi pour les regarder plus tard, choisir la qualité vidéo pour réduire les flux de données ou encore fixer un seuil de consommation limite.

La nouvelle application Canal+ est directement incluse dans l'abonnement Canal+ pour toutes les formules, et cela sans coût supplémentaire. Elle est disponible sur les plateformes Android (Play Store) et Apple (App Store) sous le nom de myCanal. Elle permet l'accès à une expérience inédite aussi bien sur smartphone que sur tablette.

Le Groupe Canal+ est leader dans l'édition de chaînes premium - les chaînes Canal+ - et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d'offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire.