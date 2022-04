Congo-Brazzaville: Projet CAB - Le budget 2022 arrêté à plus de douze milliards FCFA

Le comité de pilotage du projet de déploiement de la fibre optique en Afrique centrale, dénommé Central Africa Backbone (CAB), a adopté, le 31 mars à Brazzaville, son budget exercice 2022 à la somme de 12 266 515 860 FCFA.

Le budget retenu permettra, entre autres, la finalisation des travaux d'interconnexion en fibre-optique du Congo et de la République centrafricaine (RCA), l'audit technique et environnemental des infrastructures des réseaux fibre-optique sur l'axe terrestre pour l'interconnexion Congo-Cameroun et Congo- RCA sur l'axe fluvial ; la construction et l'opérationnalisation d'un Datacenter national, etc.

Outre l'adoption du budget, le rapport d'activité du projet CAB pour l'année 2022, le plan de travail 2021 ainsi que le plan de passations de marchés ont également été adoptés à cette occasion. Selon Franck Siolo, directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, le plan de travail annuel pour l'année 2022 s'inscrit dans la continuité des activités engagées en 2021 qui seront finalisées. Pour lui, l'adoption desdits documents prouve à suffisance qu'un examen minutieux a été fait. A cet effet, il va falloir assurer leur bon suivi en vue de la réussite du projet.

" Cette rencontre s'est consacrée essentiellement à l'adoption des documents de base du projet. Les différentes activités réalisées en 2021 nous ont été présentées et nous pouvons retenir la construction du réseau interconnexion fibre-optique entre le Congo et le Cameroun complètement achevé et qui n'attend que sa réception par le gouvernement. Aussi, le début des travaux d'interconnexion en fibre-optique du Congo et de la RCA ainsi que le processus pour la construction du Datacenter national déjà amorcé mais qui se poursuivront en 2022 ", a-t-il indiqué

Le coordonnateur du projet CAB, Michel Ngakala, quant à lui, a assuré la finalisation et la poursuite de plusieurs activités déjà entamées ayant connu des perturbations du fait de la pandémie de covid-19. " L'exécution du projet a connu plusieurs difficultés pratiquement liées à la crise de covid-19, ce qui a causé du retard sur la livraison du matériel, dans le retour de certaines consultations... Aujourd'hui, notre taux de décaissement est plus faible que prévu mais nous avons bonne foi que pour cette année 2022, les choses vont s'améliorer pour qu'il n'y ait plus de blocage dans le déroulement du projet. Nous sommes sûrs de finaliser tout ce que nous avons déjà commencé ", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : " Les travaux de réseau de fibre optique entre le Congo et le Cameroun sont achevés depuis juin 2021 et d'ici peu, nous allons pouvoir faire la réception de l'ouvrage construit par nos partenaires. Pour ce qui est du contrat de la construction du Datacenter national, il n'a pas encore été signé. Selon l'étude faite, la construction de cette infrastructure devait se faire en une année mais avec le retard cumulé, nous allons certainement demander une prorogation pour finaliser la construction dudit Datacenter "

Notons que le projet CAB a pour but de contribuer à la diversification de l'économie congolaise grâce à l'augmentation sensible des recettes fiscales et la réduction considérable du coût des transactions économiques et sociales ; le désenclavement numériquement les zones rurales couplé avec l'intégration régionale par l'entremise d'infrastructures à fibre optique d'accès aux pays limitrophes (Cameroun et RCA) et enfin créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.