Sénégal: Cissé - " Cette qualification, les joueurs sont allés la chercher "

La qualification du Sénégal est à chercher "dans l'envie et la détermination des joueurs sénégalais qui malgré la difficulté du match et la tension autour, ont su garder leur sérénité et leur envie d'aller de l'avant pour aller chercher la qualification", a déclaré le sélectionneur national Aliou Cissé.

"Aujourd'hui, nous avons vu des guerriers, des joueurs ayant envie d'aller à la Coupe du monde et ça a fait la différence", a dit le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse.

"Ce fut un match compliqué, difficile à préparer mais nous avons des joueurs expérimentés qui, malgré la pression, ont su malgré tout garder toute leur sérénité", a souligné le technicien sénégalais.

Et en plus de leur talent, il faut mettre en avant leur expérience et leur envie et les nombreux matchs joués ensemble ont pu apporter ce plus qui permet de s'en sortir contre une équipe comme celle de l'Egypte.

"Je ne m'inquiétais pas dans la gestion des émotions, nous avons de grands joueurs, expérimenté et malgré l'importance de ce match, ils ont gardé la sérénité, du vécu et de l'expérience", a-t-il dit.

Les joueurs ont aussi compris qu'il fallait "bien débuter le match contrairement au match du Caire même si on n'avait pas fait un mauvais match", a-t-il insisté.

"Et c'était bien de faire cette grosse entame qui était la condition sine qua none pour bien entré dans le match", a-t-il ajouté.

A côté de ses joueurs, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a profité de la solennité de la conférence de presse pour saluer la partition jouée par le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 40 kilomètres de Dakar.

"Je souhaite dédier cette victoire et cette qualification au public sénégalais qui a joué sa partition. Si on pouvait aller dans chaque maison pour les remercier, on le fera à coup sûr", a-t-il assuré indiquant que c'est le pays tout entier qui s'est ressemblé, qui a poussé les joueurs", a ajouté le technicien sénégalais.

Après avoir battu l'Egypte 1-0 après 120 minutes, le Sénégal a eu besoin de la série de tirs au but pour obtenir sa qualification 3TAB1.

Et comment pouvait-il en autrement au vu de la grande mobilisation dont les Sénégalais ont fait montre pour pousser leurs "champions d'Afrique" au Qatar.

A deux heures du coup d'envoi du match Sénégal-Egypte prévu à 17h GMT, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, distante d'une quarantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise affiche quasiment complet.

Avant l'entrée au stade, l'arrivée déjà dans cette "nouvelle ville" érigée pour décongestionner la capitale sénégalaise semblait l'unique destination des habitants de Dakar et de ses banlieues, Pikine, Guédiawaye et autres.

Une seule destination ou une seule direction : Diamniadio et son stade inaugurait le 22 février par le chef de l'Etat sénégalais et un aéropage de personnalités parmi lesquelles les présidents de la CAF et de la FIFA.

Selon des médias locaux, des supporters pour être sûrs de ne pas rater l'événement, sont arrivés aux aurores dans les habits du véritable avec répliques de maillots, sifflets et écharpes.

L'Egypte devait donc faire à un adversaire supplémentaire, le douzième Gaindé qui a joué sa partition tout le long.

Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Egypte, en a profité pour féliciter le Sénégal, rappelant que le champion d'Afrique, ne devra pas oublier qu'il joue aussi pour l'Egypte.

"Nous avons eu droit à un bon match, les joueurs sur le terrain, on était formidable, le public a eu droit à un grand match même s'il a eu un peu peur", a indiqué le technicien portugais.