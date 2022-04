Seychelles: Autorisation de voyage en ligne gratuite pour les détenteurs du passeport du pays à partir du 1er avril

L'autorisation de voyage en ligne pour les détenteurs d'un passeport seychellois pour entrer dans leur pays sera gratuite à partir du vendredi 1er avril, a annoncé jeudi le ministère des Transports.

Le changement s'applique à toutes les demandes des titulaires d'un passeport seychellois pour les frais de demande standard de 5,40 € et pour les demandes accélérées de 25,40 €. Ces mêmes frais resteront pour les titulaires de permis de séjour et les titulaires de passeports étrangers.

Sur le portail d'autorisation de voyage, les Seychellois devront télécharger une copie de leur passeport, un selfie, une preuve de vaccination à jour ou un test COVID-19 négatif, saisir les informations de contact et de voyage, et répondre aux questions sur les douanes, l'immigration et biosécurité, gratuitement.

Le ministère a déclaré que "tous les Seychellois sont encouragés à présenter une demande avec leur passeport seychellois pour en bénéficier, car tout citoyen seychellois voyageant avec un passeport étranger sera soumis aux frais de traitement jusqu'à ce que d'autres mises à niveau soient apportées au système afin de reconnaître d'autres formes d'identification. ", y compris le NIN - le numéro d'identification national.

Les autorités locales ont revu le système d'autorisation de voyage de Travizory à la suite de nombreuses plaintes de Seychellois vivant dans d'autres pays et de personnes vivant localement qui entreprennent des voyages à l'étranger, qui considéraient comme injuste de devoir payer des frais pour entrer aux Seychelles. Cela a été vue par beaucoup comme une violation de leurs droits constitutionnels.

Le ministre des Transports, Antony Derjacques, a déclaré que le système continuera d'évoluer pour faciliter davantage l'expérience de voyage des citoyens seychellois, y compris ceux qui voyagent avec des passeports étrangers car ils ne détiennent pas de passeport seychellois.

Pour les Seychellois utilisant des passeports étrangers, M. Derjacques a déclaré qu '"ils pourront bientôt simplement télécharger une autre pièce d'identité sur la plateforme en ligne. Cela complète l'annonce du gouvernement la semaine dernière selon laquelle le ministère des Affaires étrangères ouvrira un nouveau bureau pour répondre aux problèmes et préoccupations venant de la diaspora."

Une nouvelle rationalisation du processus de demande pour les citoyens est prévue pour bientôt et comprendra des approbations automatiques des citoyens entièrement vaccinés ou négatifs au test PCR COVID-19, qui peuvent fournir des certificats de santé numériques vérifiables délivrés localement ou internationalement.

Les frais perçus auprès des visiteurs étrangers et des titulaires de permis de séjour seront utilisés pour soutenir d'autres améliorations du processus d'arrivée et de départ, afin de garantir une expérience de voyage simple et transparente pour tous les passagers à destination et en provenance des Seychelles, a déclaré le ministère des Transports.