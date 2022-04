Sénégal: Souveraineté alimentaire du Sénégal - Les promesses de la culture du blé

Considérée pendant longtemps comme hors de portée du pays, la culture de blé a de belles perspectives au Sénégal. En plus des recherches approfondies, des acteurs du privé commencent à s'y intéresser sérieusement, en attendant la mise en place d'un programme national.

En 2020, le blé représentait 2,5 % des importations totales du Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), pour un montant de 107,8 milliards de FCfa. Une spéculation aléatoire qui pousse plusieurs pays à envisager la culture du blé chez eux. En effet, l'idée selon laquelle le blé ne pouvait pousser que dans des zones où il fait relativement froid avait empêché les pays importateurs de se pencher sérieusement sur la spéculation. Dr Amadou Tidiane Sall, chargé de Recherche à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) de Saint-Louis, estime que ces considérations étaient plus ou moins fondées. Le blé, dit-il, est une culture des zones tempérées, où il ne fait pas chaud comme ici, au Sénégal. Mais puisque la science évolue, des scientifiques ont réussi à développer des variétés de blé tolérantes à la chaleur et capables de se développer dans nos conditions de cultures, explique le chercheur.

Aujourd'hui, révèle le Dr Sall, le blé est cultivé dans le nord du Sénégal pendant la saison froide, quand les températures diurnes peuvent dépasser 37°C ; ce qui est stressant pour le blé puisque la température optimale tourne autour de 25°C. " Les températures supérieures à 35 °C impactent négativement sur les rendements et la qualité qui baissent. Néanmoins, avec les croisements variétaux, on a réussi à transférer les gènes de tolérance à la chaleur, conférant ainsi aux nouvelles variétés de blé développées une capacité de produire des rendements acceptables dans nos conditions de culture, avec une bonne qualité des graines ", détaille-t-il.

Déjà huit variétés homologuées:

Même si le Sénégal continue d'importer du blé à outrance, il n'en demeure pas moins que les recherches au niveau de l'Isra ont produit des résultats encourageants. Madiama Cissé, Directeur scientifique de l'Isra, explique que, depuis une dizaine d'années, près de huit variétés de blé ont été homologuées, dont quatre destinées à la boulangerie pour le pain. Techniquement, dit-il, la culture du blé se fait durant la saison sèche froide, c'est-à-dire vers le mois de novembre, décembre, voire janvier. L'autre condition, indique M. Cissé, c'est la disponibilité de l'eau. " Actuellement, au niveau de la zone de la vallée du fleuve Sénégal, il y a des producteurs avec qui on a travaillé et qu'on a initié à la culture du blé ", soutient-il.

Pour Amadou Tidiane Sall, les études sur la possibilité de la culture ont commencé depuis les années 70. Mais, avance-t-il, " des choix économiques et stratégiques conjoncturels de l'époque n'avaient pas favorisé l'extension de la culture sur de grandes superficies ". Mais, depuis 2014, poursuit-il, un véritable projet d'évaluation et d'amélioration variétale du blé a commencé avec plus de 450 génotypes de blé dur introduits et criblés dans les conditions de la vallée du fleuve Sénégal au niveau de la station expérimentale de Fanaye (Sénégal) et de celle de Kaédi (Mauritanie).

Plaidoyer pour un programme national blé:

Pour Madiama Cissé, il n'y a pas plusieurs issues pour les pays. Selon lui, il faut un bon programme sur plusieurs années qui va attirer plus de producteurs. " On importe la totalité de notre consommation de ce produit et souvent, on peut même avoir de l'argent disponible sans pour autant voir du blé à acheter. Le premier réflexe des pays en cas de tension sur le marché, c'est de faire la rétention de stocks pour leur population. Donc, véritablement, on doit commencer à s'intéresser davantage à la culture du blé ", plaide le Directeur scientifique de l'Isra.

Même s'il estime que les conditions ne sont pas totalement réunies pour une autosuffisance, Amadou Oury Diallo, Ph. D en Biochimie de l'Uqam, au Canada, et chercheur en service au Ceraas-Isra, estime qu'un programme national de production de blé adossé sur les résultats actuels de la recherche, notamment les variétés développées par l'Isra, permettrait déjà de réduire de 50 % nos besoins d'ici à 2035. D'après lui, le Sénégal détient beaucoup d'atouts pour produire du blé. " Les expériences sur les travaux d'aménagement des terres sont avérés, étant donné que la culture du blé se fera en contre saison froide (entre novembre et avril), du fait que c'est une spéculation qui se comporte mieux en période de fraîcheur. Ces aménagements sont importants du fait que l'accès et la gestion de l'eau sont importants pour une production adéquate. Donc, aussi bien au nord que dans la zone sud, à travers la vallée de l'Anambé, en passant par la zone des Niayes, le blé peut bien être cultivé si les aménagements sont disponibles ", soutient-il.

Des variétés de blé résistantes à la salinité et à la chaleur mises en place par l'Isra:

" Toutes les conditions sont réunies dans la vallée pour produire les quantités de blé dont notre pays a besoin pour survivre. Les expériences et autres essais constatés au niveau de la station de recherches agricoles de l'Isra, située à Fanaye, et au niveau des champs de Dodel ont été enrichissants et fructueux ". C'est l'assurance du Directeur général de l'Isra, Momar Talla Seck. Pour y arriver, soutient-il, les partenariats public-privé doivent être encouragés. " Tout ce que nous pouvons faire avec le riz, nous pouvons bien le réussir avec le blé. Ces cultures sont compatibles. L'Isra a commencé à travailler sur le blé depuis 2008 ", ajoute-t-il. Selon lui, contrairement à ce que certaines personnes ont toujours raconté, en faisant croire qu'il n'est pas possible de cultiver du blé au Sénégal, les recherches effectuées par l'Isra ont permis de mettre en place des variétés de blé adaptées à nos conditions agro écologiques et résistantes à la salinité et à la chaleur.

DR AMADOU OURY DIALLO, CONSEILLER TECHNIQUE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE:

" Le Sénégal peut réduire de 50 % ses besoins en blé d'ici à 2035 "

Le Sénégal réunit certaines conditions pour produire 50 % de ses besoins en blé. Ce, grâce à un programme national de production de blé adossé sur les résultats actuels de la recherche des variétés développées par l'Isra. C'est la conviction d'Amadou Oury Diallo, Ph. D en Biochimie de l'Uqam, au Canada, chercheur en service au Ceraas-Isra et Conseiller technique n° 2 du Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural (Maer).

Est-il possible pour notre pays de mettre un terme aux importations annuelles de 700 000 tonnes de blé ?

Les importations de blé au Sénégal avoisinent les 700 000 tonnes. Cependant, mettre un terme aux importations annuelles serait trop ambitieux dans les 10-13 ans à venir en tenant compte des besoins qui seront croissants en adéquation avec la croissance démographique. Mais, mettre en place une stratégie de production multi acteurs, articulée sur un dispositif national inclusif regroupant différents acteurs de la chaine de valeur, nous permettrait de produire près de 50 % de nos besoins (350 000 tonnes), d'ici à 2035.

Quels mécanismes devrait-on mettre en place pour réussir la culture du blé ?

Il faudrait, à l'instar du Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), créer un programme national pour la production du blé. La culture du blé devrait être adossée sur des projets d'aménagement dédiés dans les mêmes zones de culture du riz, étant donné que le potentiel de surfaces à aménager reste important. L'Isra parle justement de huit variétés de blé mises en place et homologuées depuis un certain temps... L'Isra a consenti de gros efforts pour développer ces huit variétés de blé, dont quatre sont du blé tendre utilisés pour fabriquer le pain et les produits de la biscuiterie et de la pâtisserie. Les quatre autres variétés, qui sont du blé dur, sont utilisables pour faire de la semoule à travers laquelle on fait les différentes pâtes alimentaires.

La recherche agricole au niveau de l'institution a-t-elle déjà résolu cette équation de semences de blé adaptées ?

Une avancée significative a été faite par l'Isra. Maintenant il faut mettre en place un programme de multiplication des semences pré-bases à partir de la souche (Génération Zéro : G0), pour produire les générations G1, G2 et G3. Habituellement, c'est à partir de la G3 que les multiplicateurs de semences prennent le relai de multiplication pour produire les bases et les semences certifiées. Ce processus de multiplication de semences certifiées est contrôlé par la Direction de l'Agriculture à travers sa Division des semences. Nous expliquons tout ce processus pour que le grand public soit sensibilisé sur le fait que l'équation d'acquisition de semences suffisantes n'est pas si facile à résoudre et que ce processus est pris au sérieux par les autorités. Il faut inclure l'aspect temporel et des aménagements adéquats pour obtenir des semences afin de produire suffisamment de blé pour répondre à nos besoins.

Comment devrait fonctionner ce programme national ?

Un des avantages de la filière blé, c'est que les secteurs de la transformation, de la commercialisation et de la consommation sont très dynamiques. Donc, la filière ne souffre que de l'approvisionnement en blé. Ainsi, la synergie des acteurs publics et privés devrait s'opérationnaliser dans un cadre national inclusif composé de pôles d'acteurs étatiques qui incluent la recherche (Isra, Ita et Universités) et les Ministères sectoriels en charge et de pôles d'acteurs privés et publics, à savoir les opérateurs économiques, les meuniers, les semenciers, les producteurs, les boulangers, les consommateurs, etc. Ainsi, ce cadre national serait le levier pour assurer la pérennisation de la production du blé en assurant la stabilité du financement des facteurs de production cités plus haut, notamment les semences et les aménagements qui seraient tirés par la demande des consommateurs.