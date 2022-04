Ile Maurice: Le Kolektif Vilaz Morne et Rezistans ek Alternativ sollicitent l'intervention du Premier ministre

Bien que l'ordre légal d'éviction ait déjà été émis contre les squatteurs du village à l'arrière du Morne, ces derniers ne veulent pas quitter ces terres, vu leur attachement ancestral.

C'est ainsi que le Kolektif Vilaz Morne (KVM), qui regroupe les habitants du village, et Rezistans ek Alternativ (ReA) ont écrit au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au ministre Steven Obeegadoo et aux députés de Savanne- Rivière-Noire pour leur demander d'intervenir dans l'affaire opposant Le Petit Morne Ltée, propriétaire du terrain, et les villageois. Cette lettre mentionne l'ordre d'éviction émis le 22 novembre 2021 par la Cour suprême afin que les habitants libèrent lesdites terres occupées.

Extrait de la lettre : "La 'présomption générale contre le développement sur le site telle que mentionnée dans votre correspondance précédente doit être réévaluée puisqu'il ne s'agit pas d'une caractéristique topographique générale de ladite parcelle de terrain et également basée sur des preuves empiriques des villageois qui connaissent bien la région. Nous, le Kolektif Vilaz Morne, faisons appel depuis le début de l'occupation des terres à la nécessité de rendre les terres disponibles pour les besoins de la communauté, comme vous le mentionnez à juste titre dans votre lettre précédente. Ces besoins englobent la cruelle nécessité d'avoir accès à des terres à des fins de logement, conformément à ce qui est indiqué dans le plan de développement économique local du paysage culturel du Morne, qui soulagera la pression exercée sur la situation de surpeuplement du village. En outre, nous vous invitons à prendre en considération une caractéristique importante du patrimoine immatériel, à savoir la mémoire ancestrale qui réside dans les héritiers de cet héritage (dans ce cas, les habitants du village) ;

La demande d'acquisition forcée de ladite parcelle de terrain pour répondre à la demande de logements sociaux est faite à votre gouvernement en raison de la poursuite judiciaire sérieuse entreprise par Le Petit Morne Ltée représenté par Agathe Desvaux. De plus, nous sommes d'avis que le projet de logement social est une préoccupation du gouver- nement et dans le cas du Morne, ceci est fortement renforcé par le statut de patrimoine immatériel qui fait la fierté de l'île Maurice. De plus, nous souhaitons attirer à nouveau votre attention sur le Plan de développement économique local qui spécifie à propos de ce terrain que : 'Tous les efforts doivent être faits pour enquêter sur la propriété foncière et l'accès à ce terrain, et ceci devrait être mené par le LMHTF et ensuite laissé aux ministères et instruments de l'État concernés'."

C'est ainsi que le KVM fait appel au Premier ministre pour entamer des discussions avec Le Petit Morne Ltée en vue de l'acquisition des terres par l'État en vertu de la loi sur l'acquisition des terres pour répondre à la crise du logement des villageois du Morne et demande la création d'une commission spéciale Le Morne Social, Historical and Cultural Commission, qui regrouperait des membres du KVM en tant que représentants du village, un représentant de la National Empowerment Foundation, un représentant de la National Housing Development Co. Ltd, le ministre des Arts et du patrimoine culturel, le ministre du Logement et de l'aménagement du territoire et le ministre du Tourisme. Cette commission devra travailler sur un plan de développement du logement pour les villageois.

Le KVM et ReA proposent aussi que cette commission travaille sur un modèle intégré de tourisme écoculturel/historique avec la participation active des villageois. Ils avancent que ce modèle touristique contribuerait à atténuer la pauvreté et la précarité structurelles et persistantes du village du Morne. Rappelons dans le même souffle que Le Petit Morne Ltée envisage aussi un projet social, qui contribuerait au développement de la région et à la création d'emplois.