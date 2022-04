Ile Maurice: Depuis un mois - Le ministère de la santé ne fournit plus du papier toilette aux fonctionnaires

La nouvelle a de quoi choquer. Depuis un mois, le département de Procurement du ministère de la Santé a notifié les fonctionnaires qu'ils doivent acheter leur propre papier toilette vu que cette commodité ne sera plus fournie.

Une décision prise dans l'optique de réduire les coûts encourus par le ministère. Lorsqu'on sait que la majorité des fonctionnaires du ministère concerné travaillant au bâtiment Emmanuel Anquetil sont des femmes dont plusieurs encore en âge reproductif et donc ont toujours leurs règles, cette mesure étonne.

Appelée à commenter cette décision, Anushka Virahsawmy, directrice de Gender Links Mauritius, se dit choquée qu'en 2022, une décision visant à réduire les coûts porte uniquement sur du papier toilette. "Le papier toilette concerne non seulement l'hygiène mais aussi la santé menstruelle, d'autant plus que bon nombre de fonctionnaires au ministère sont des femmes. Le papier toilette n'est pas un luxe mais un produit essentiel, à moins que l'on veuille retourner à l'ère préhistorique où les Homo sapiens allaient faire leurs besoins dans les bois et se laver juste après dans les cours d'eau. Cette décision est inadmissible et ridicule."

Elle poursuit en disant que si le ministère veut réduire ses dépenses, il y a suffisamment de gaspillages énoncés dans les rapports du Public Accounts Committee et de l'Audit où il est possible de cut cost. "Il y a beaucoup d'abus mentionnés dans ces rapports. Pourquoi ne pas commencer par cela ? C'est à se demander si après ça, le ministère ne va pas arrêter d'acheter des tables et des chaises de bureau et demander aux fonctionnaires de s'asseoir sur des nattes pour travailler ? Tenter de cut cost sur un article d'hygiène aussi essentiel est vraiment grave." Nous avons tenté de joindre le service de presse du ministère de la Santé mais n'avons obtenu aucune réponse.