Afrique: Caravane chirurgicale au Sénégal - Des opérations de pointe effectuées par le Pr Redouane Rabii au profit de patients à Dakar

Dans le cadre de sa stratégie de coopération sud-sud et de son engagement totale dans la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une délégation de l'Association marocaine d'endo-urologie, présidée par le professeur Rabii Redouane, a organisé une caravane chirurgicale au Sénégal, la cinquième du genre en Afrique subsaharienne après celles entreprises en Congo Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Gabon.

La caravane chirurgicale, organisée du 28 au 31 mars, a connu la réalisation de plusieurs chirurgies de pointe notamment celles de la vaporisation de la prostate et des cas compliqués de chirurgie de la prothèse péniennes permettant des soins de haute qualité pour les patients et un transfert d'expertise du Pr Rabii qui a veillé sur la formation des médecins sénégalais sur les dernières techniques dans ce domaine, a expliqué le professeur marocain à la MAP.

La médecine régénérative "était la cerise du gâteau" de cette caravane en introduisant pour la première fois au Sénégal la thérapie de la dysfonction érectile par PRP Matrix , technique innovante dont le Pr Rabii est un pionnier africain en la matière. Des soins par "PRP Matrix" ont été ainsi réalisés chez des patients sénégalais par leurs médecins concitoyens, sous l'encadrement du Pr Rabii.

La caravane a été marquée, par ailleurs, par l'organisation de deux conférences scientifiques marquées par la participation de plus de 200 médecins en présentiel, au cours desquelles le Pr Redouane Rabii a exposé les dernières techniques pour la chirurgie endoscopique de la prostate et fait une présentation des travaux du Centre de médecine régénérative à l'Hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, notamment en matière de traitement de la dysfonction érectile.

Le professeur marocain a indiqué que des accords de partenariat dans la recherche et la formation médicales ont été discutés avec les sociétés savantes sénégalaises et l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, afin de promouvoir la recherche scientifique dans les deux pays et de relever les défis en commun en matière de recherche scientifique et de formation des cadres de la santé.

A noter que M. Redouane Rabii, Professeur à l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), urologue, président de l'Association d'endo urologie et du centre de santé sexuelle de l'Hôpital Cheikh Khalifa, prend part également aux travaux du 2-ème Congrès international de l'Urologie qui se tient les 30 et 31 mars à Dakar, avec la participation de praticiens de plusieurs pays du monde. Tenue cette année sous les thèmes: "la chirurgie mini invasive, l'infertilité masculine et les troubles de la statique pelvienne", cette rencontre, organisée par l'Association sénégalaise d'urologie (ASU), réunit des praticiens venus de partout dans le monde et ayant une passion commune, à savoir l'urologie.

Lors de son séjour à Dakar, Dr Rabii a pris part également, mardi, à la cérémonie de présentation du livre collectif scientifique "La réduction des risques, le manifeste", organisée au siège du Campus franco-sénégalais à Dakar, en présence de scientifiques marocains et sénégalais.

La présentation du livre tenue en présence également de M. Najib Abdelhak, journaliste, écrivain, président des Editions ORION, et du Dr Imane Kendili présidente de l'Association MAPA, psychiatre, sexologue et écrivaine, a été suivie d'une table ronde portant sur la réduction des risques et la sexualité conjugale à laquelle ont pris part aussi Mmes Ndèye Ndialé Ndiaye, Professeur agrégée à la Faculté de médecine de Dakar, et psychiatre au centre hospitalier national de Fann, et Aïda Sylla de l'Hôpital psychiatrique de Thiaroye.