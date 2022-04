Ile Maurice: Terre-Rouge - Une fille de 12 ans dénonce son oncle pervers

Une adolescente de 12 ans a sollicité l'aide de ses voisins avant de se rendre au poste de police de Terre-Rouge pour porter plainte contre son oncle. Ce dernier a été arrêté dans la nuit de mercredi et une charge provisoire de "Causing child to be sexually abused" a été retenue contre lui. Il a comparu en cour hier.

En présence d'une policière de la Brigade de la Protection de la Famille, l'écolière a expliqué que depuis le divorce de ses parents, il y a quatre ans, elle vit chez ses grands-parents paternels. Il y a deux semaines, son oncle, âgé de 47 ans, est venu vivre avec eux. Ce dernier serait un toxicomane.

Mercredi, aux alentours de 16 heures, la jeune fille, après sa sortie de l'école, a pris la tablette tactile de son oncle pour jouer. Au bout de 15 minutes, ce dernier est arrivé et lui a demandé de lui retourner son appareil. Alors que la fille lui tendait la tablette, le quadragénaire lui aurait fait signe de la reprendre et lui aurait dit, "met enn fim porno nou gete", a raconté l'adolescente dans sa déposition en avançant qu'elle a refusé. L'oncle lui aurait aussi demandé de le rejoindre dans sa chambre. "Vini personn pa pou koner. Personn pa lakaz ni personn pou kone ek to dadi si pa lakaz", aurait-il déclaré à l'adolescente.

La jeune fille aurait de nouveau refusé avant de prendre la fuite pour se rendre chez les voisins. Après avoir porté plainte, elle a été examinée par un psychologue. La Child Development Unit a été alertée.