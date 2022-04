Ile Maurice: Maurice sans déchets en plastique - Une feuille de route pour une politique de développement durable

Maurice produit environ 116 000 tonnes de déchets en plastique annuellement. Toutefois, seules 3 000 tonnes, soit 2,5 %, sont recyclées. Le reste se catégorise comme suit : 71 000 tonnes (61 %) sont enfouies à Mare-Chicose, et 42 000 tonnes (36,5 %) ne sont pas comptabilisées.

Le plastique non-biodégradable représente un problème international croissant en raison de sa longue durée de vie après utilisation, de son volume élevé et de son faible poids. Ce type de plastique se retrouve facilement dans l'océan, les rivières et les canaux.

Des mesures ont été prises récemment pour contrôler l'utilisation du plastique à usage unique, des sacs en plastique et des emballages en plastique entre autres. Mais, passer à un environnement sans plastique est une étape qui doit être soigneusement préparée afin d'éviter un chaos économique. Car ces changements pourraient entraîner des perturbations majeures pour les importateurs, les exportateurs, les fabricants et les détaillants mettant en danger l'emploi, par exemple. Dans ce contexte, la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a mené une étude pour identifier les défis auxquels font face les industries et établir une feuille de route pour participer à la réalisation d'une île Maurice sans déchets en plastique.

50 % de recyclage

Cela devrait faciliter les décisions relatives à six catégories de déchets en plastique, allant des emballages, les plus abondants, au microplastique. Ces décisions deviendront ensuite des réglementations, des instruments économiques et d'information afin d'atteindre les objectifs fixés. Quels sont ces objectifs ? Zéro déversement de déchets en plastique, au moins 50 % de recyclage d'ici à 2030 ; le reste des déchets sera mis en décharge ou transformé en énergie ; la transition volontaire aux alternatives et la gestion des déchets en microplastique, une forme de plastique souvent négligée qui peut avoir un impact significatif sur la santé.

Les mesures prises entre 2022 et 2025 permettraient de réduire les déversements de déchets en plastique à 18 % et d'augmenter considérablement le taux de recyclage à 25 %. Pour ce faire, il faut des actions audacieuses comme les diverses mesures mentionnées dans le rapport. Ainsi, l'identification des déchets envoyés à la décharge de Mare-Chicose devrait faire partie intégrante d'un suivi et de l'établissement de rapports sur les déchets générés, mis en décharge ou recyclés par les opérateurs.