Ile Maurice: Accidents mortels - Deux victimes de plus et de trop sur nos routes

Deepchand Cattic, un habitant d'Ecroignard, âgé de 43 ans, et Jordan Larusée, un habitant du Morne, âgé de 26 ans, sont décédés mercredi à l'hôpital où ils avaient été admis à la suite d'un accident.

Les funérailles ont eu lieu, jeudi. Leurs proches pleurent leur disparition. Dimanche, Deepchand Cattic et son épouse, Chandranee, rentraient chez eux lorsque leur moto a dérapé sur la route de Trou-d'Eau-Douce, à Bel-Air-Rivière-Sèche. Devant la gravité de l'accident, les passants ont alerté la police et les services d'urgence. A l'arrivée des secours, les victimes, grièvement bléssées, gisaient inconscientes sur le côté de la route et ont ensuite été transportées à l'hôpital Dr Bruno Cheong de Flacq. Deepchand Cattic devait recevoir les premiers soins sur place avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Dr A G. Jeetoo, alors que son épouse a été admise à Flacq. Le pronostic vital de Deepchand Cattic était tres engagé et mercredi, peu après 19 heures, il est décédé. Après autopsie, son décès a été attribué à de multiples blessures.

Ses proches, qui pensaient qu'il s'en sortirait, ont dû signer la décharge de son épouse pour qu'elle puisse assister aux rites funéraires. Elle était sous le choc et, ayant eu des blessures à la bouche, elle ne pouvait parler. "Nou pe atann li bien pou koner kinn kapav arriver", confie un proche.

C'est aux alentours de 22 h 30 que la famille a été informée de l'accident par la police."Kan nu ale guett bann la, ti fini transfer mo bofrer lopital Jeetoo. Mo ser so leta pa bon, mais nu fine demann desarz pou li", explique le frère de Chandranee Cattic. Deepchand Cattic était technicien de maintenance pour une société privée et était père de deux enfants de 11 et 17 ans. "Li ti ena boukou proze pou so bann zenfan", confie un proche.

Jordan Lerusée était employé comme jardinier. Il a été percuté par un autobus le dimanche 27 mars. Cet habitant de Dilo Pourri (Le Morne) avait été admis aux unités de soins intensifs. de l'hôpital Dr A G Jeetoo. Tout comme Deepchand Cattic, il a succombé à ses blessures mercredi dernier, en début de soirée. Le rapport d'autopsie a attribué son décès à un traumatisme crânien. Il laisse dernière lui son épouse et leur bébé âgé de quelques mois. Ses funérailles ont eu lieu, jeudi.