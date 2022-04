Madagascar: Rencontre PM-Nations Unies - Ntsay Christian rappelle les grandes lignes de la PGE

La gestion des affaires de l'Etat a été notamment discutée par les deux parties. Sans oublier pour autant la bonne gouvernance.

Le Premier ministre, Christian Ntsay, a rencontré, hier, une délégation du système des Nations unies à Madagascar. Tenu à Ampefy, cet entretien a permis au chef du gouvernement d'expliquer la Politique Générale de l'Etat. Quatre sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Il s'agit, entre autres, de la gestion des affaires de l'État et du personnel qui en est chargé ainsi que du développement durable.

Pour sa part, le système des Nations unies a confirmé sa disposition à soutenir le pouvoir dans la concrétisation des " velirano " du président de la République, des axes prioritaires en vue du développement du pays et de sa présence dans le concert des Nations. Autrement dit, traduire la PGE en actions immuables et quantifiables, et ce, en corrélation avec les 13 velirano du chef de l'Etat.

Droits humains. Faut-il rappeler que les principales activités du Système des Nations unies tournent autour de trois axes : la promotion des droits humains à Madagascar, la paix et la sécurité, et le développement. Les actions et plaidoyers en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) sont prioritaires. Les agences travaillent en étroite collaboration avec l'État pour atteindre les ODD et pour mettre en œuvre le Plan National de Développement du pays.