Madagascar: Journée mondiale de la blague - Le 1er avril est là !

Aujourd'hui est la Journée mondiale de la blague. Chaque année au même moment, les grands retombent en enfance et les plus jeunes s'en donnent à cœur joie.

Tout ou presque est permis. Entre accrocher des poissons dans le dos d'autrui, répandre des canulars, faire des blagues salées ou pas... Tout le monde y va de son compte. Communément appelé jour du poisson d'avril, les gens qui font des " poissons d'avril " révèlent leur canular en criant " poisson d'avri l" à leur victime. Évidemment, les plus sensibles se retrouvent contrariés tandis que les autres prennent leur revanche à faire des farces inoffensives le jour-même. Certains journaux, magazines et autres médias rapportent de fausses histoires, qui sont généralement expliquées le lendemain ou en dessous de la section des nouvelles en petites lettres.

Son origine remonte à très longtemps. Parmi les différentes origines que l'on peut trouver, celle qui semble la plus probable est liée à l'instauration du calendrier grégorien en 1582. Avant le calendrier grégorien, le 1er avril était le premier jour de l'année, et correspondait avec la résurrection de Jésus-Christ selon la Bible. Une date qui coïncide avec le Nouvel an malgache qui est célébré aujourd'hui également. Pour célébrer la nouvelle année, la coutume était d'offrir des cadeaux. Les présents étaient surtout alimentaires et le poisson était une denrée abordable, donc souvent offert. Lorsque le calendrier a été modifié, certains ont continué à offrir des présents, le 1er avril, mais comme il ne s'agissait plus du " vrai " premier jour de l'année, les cadeaux étaient transformés en farces.

Dans les pays anglophones, le 1er avril se nomme " the April Fool's Day " autrement dit " le jour de la duperie ". En Ecosse, cette célébration s'étale sur deux jours et il s'agit " de partir à la chasse de l'imbécile ". En Allemagne, cette journée s'appelle le " Aprilscherz ". Il existe une expression allemande " jemanden in den April schicken ", autrement dit " expédier quelqu'un dans le mois d'avril " pour qualifier le fait d'avoir fait " marcher " quelqu'un. Au Portugal, comme au Brésil, c'est " la journée des mensonges ". Au Japon, cette célébration se traduit de nombreuses façons, dont la plus parlante est la " bangusetsu ", très joliment traduite par " la saison des 10 000 absurdités ". En Russie, en Suisse ou en Suède, c'est la fête des fous et des imbéciles. Pour l'heure, laissons nos petites folies pimenter cette journée du poisson d'avril et bonne année à nous tous les Malgaches!