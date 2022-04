Madagascar: Football / Pro League - Ajesaia et Disciples jouent la carte de la prudence

On connaît maintenant l'affiche des playoffs de la Pro League dont les matches aller auront lieu le dimanche 10 avril et ceux retour auront lieu les 23 et 24 du même mois.

Un détail qui a sauté aux yeux, c'est de voir Disciples FC tenir le match aller contre AS Fanalamanga au Stadium Elgeco. Un choix stratégique et même financier selon le président de Disciples, Rija Andriamiariniriantsoa. Les joueurs de Disciples sont plus à l'aise sur le grand terrain du Stadium Elgeco contrairement à ceux du Vélodrome et de Betafo aux dimensions réduites, plaide-t-il, À cela s'ajoute le fait que la région du Vakinankaratra ne permet pas qu'on fasse payer les entrées à ces deux terrains synthétiques.

Plus grave encore, le stade de Betafo n'est pas encore clôturé au grand dam des utilisateurs et surtout de ceux qui espèrent voir une piste d'athlétisme avec ce que cela suppose de travaux à faire. Avec tous ces aléas donc, Disciples FC a choisi de disputer le match retour contre Fanalamanga au Stadium Elgeco. L'autre surprise de ces play-offs est le choix de l'Ajesaia de tenir son match contre Elgeco Plus à Tsiroanomandidy. Une option qui recadre la situation car si sur le papier Elgeco est d'un ton au-dessus, ce ne sera plus le cas à Tsiroanomandidy où l'Ajesaia est resté invaincu.

Le COSFA a aussi décidé d'une autre option en choisissant de recevoir le CFF Andoharanofotsy à Mahitsy. Dato, quant à lui, reçoit Fosa Juniors au stade moderne d'Ampasambazaha où l'objectif est bien simple, limiter les dégâts devant les griffes de Fosa. Plus facile à dire qu'à faire. Le vainqueur de l'OPL est sacré champion de Madagascar et représentera le pays à la prochaine Champions League de la Confédération Africaine de Football (CAF).

En ce qui concerne les subventions et les " prize-money ", la CFEM informe qu'une somme totale de 53 000 000 ariary sera attribuée aux 16 clubs à l'issue de la saison, dont pas moins de 14 500 000 ariary au champion, et 7 500 000 ariary au vice-champion.