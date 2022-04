Madagascar: Présidentielle française - 12 bureaux de vote pour Madagascar

5 bureaux de vote à Antananarivo et 7 en provinces.

À l'approche de la présidentielle française, qui se déroulera les 10 et 24 avril prochains, l'autorité française est encore en pleine organisation. Ceux qui jouissent du droit français et qui se trouvent sur le territoire malgache sont bien concernés par les affaires nationales françaises et participeront à cette consultation selon les diapositives mises en place par le Consulat général. L'information portait sur le fait que le Consulat général ouvrirait 12 bureaux de vote à Madagascar.

Ces électeurs français se trouvant sur le sol malgache ont été ainsi mis au courant de la répartition de ces bureaux de vote. Au total, 5 d'entre eux seront ouverts à Antananarivo tandis que 7 seront en province, précise le communiqué du Consulat général. Si en France les électeurs n'ont pas le choix de leur bureau de vote et le rattachement d'un électeur à un bureau de vote dépend de l'adresse au titre de laquelle il est inscrit sur la liste électorale, suivant un découpage électoral très avancé, et que tout électeur inscrit sur la liste d'une commune se voit attribuer un bureau de vote, lié à son domicile et chaque commune est divisée, par arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l'exige le nombre d'électeurs, à Madagascar, les Français sont alors invités à exercer leur droit de vote dans l'un de ces bureaux.

Normalement, le scrutin devrait se dérouler de 8 heures à 19 heures même si dans les grandes villes comme Paris ou Marseille il est souvent ouvert jusqu'à 20 heures. Le Consulat devra informer les Français sur ce point au moment opportun.