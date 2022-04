Madagascar: Pandémie et services de santé essentiels - Près de 135 millions de dollars de la Banque mondiale

Le financement qui vient d'être approuvé par la Banque mondiale est composé de dons et de crédit.

134,9 USD. Tel est le montant total de l'enveloppe octroyée par la Banque mondiale pour renforcer la préparation aux pandémies à Madagascar, et améliorer la prestation ainsi que la qualité des services de santé essentiels dans le pays. Ce financement conséquent, approuvé il y a trois jours, permettra à la Grande île de mieux anticiper en matière de pandémie, d'une part, et de renforcer le système de santé, d'autre part. Faut-il rappeler que durant les deux dernières années au cours de laquelle la pandémie de Covid-19 a sérieusement mis à mal le système de santé à Madagascar, les services de santé essentiels tels que les vaccinations de routine, la planification familiale ou encore les naissances sans risque, ont connu de graves perturbations, lesquelles tendent à persister. Ce qui a pour conséquence de mettre en danger des années de progrès en matière de santé.

Investissements dans le système de santé. Le " projet de préparation aux pandémies et de prestation des services de santé essentiels " permettra de mettre en œuvre le plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2020-24, le plan stratégique national pour la surveillance de la santé publique, et le plan d'investissement du pays pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, des adolescents et des enfants. En d'autres termes, le projet répond aux besoins critiques en matière de surveillance des maladies et de préparation aux épidémies. Par ailleurs, il assurera la protection des services de santé essentiels grâce à des investissements dans le système de santé et en garantissant l'accès aux services essentiels, notamment la planification familiale et la vaccination de routine. Ces investissements renforceront également la résilience et les performances des services de santé essentiels en augmentant l'autonomie, le financement et la responsabilité des établissements de soins de santé primaires, la disponibilité des agents de santé au niveau local et l'accessibilité financière des plus pauvres à ces services.

Approche " One Health ". Dans sa mise en œuvre, ce projet facilitera l'adoption de l'approche One Health (" Une seule santé "), une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, qui travaille aux niveaux local, régional, national et mondial afin d'obtenir des résultats optimaux en matière de santé, en reconnaissant l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun. Aussi, l'approche implique l'engagement d'autres secteurs et institutions clés tels l'éducation, la décentralisation, le service public, pour aider à mettre en œuvre les réformes du financement de la santé et des ressources humaines. Une telle approche conjuguée aux efforts d'investissement, permettront une meilleure résistance à l'avenir, si d'autres chocs venaient à survenir, et de limiter les impacts de ceux-ci, notamment sur les populations les plus vulnérables.

Les 134,9 millions de dollars de financement pour le projet de préparation aux pandémies et de prestation des services de santé essentiels, inclut un crédit de 50 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA), un don de 50 millions de dollars de l'IDA et deux dons d'un montant total de 32 millions de dollars du Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF), dont 2,9 millions de dollars du Fonds de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et 15 millions de dollars pour maintenir les services de santé essentiels et soutenir le déploiement des outils Covid-19.