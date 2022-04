Madagascar: Concours de l'Entrepreneur social - Inscription au POESAM ouverte jusqu'au 27 mai

Le POESAM a déjà récompensé de nombreux projets méritants à Madagascar.

C'est parti pour la 12e édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM). Cette fois encore, les organisateurs récompenseront trois lauréats, qui gagneront respectivement 25.000 euros, 15.000 euros et 10.000 euros (soit environ 112,5 millions ariary, 67,5 millions ariary et 45 millions ariary). Dans l'appel à candidatures, le Groupe Orange a indiqué que les entrepreneurs peuvent déjà soumettre leur candidature sur le site https://poesasm.orange.com jusqu'au 27 mai. D'après les explications, le concours se déroule en deux étapes. La première est une phase nationale de collecte de candidatures, qui a lieu entre mars et fin mai dans les 17 filiales d'Orange.

A l'issue de cette collecte, un jury composé de représentants de l'écosystème startup d'Orange se réunira dans chaque filiale pour désigner 3 lauréats (par filiale) nationaux qui accèderont à la phase internationale. La seconde phase a une dimension internationale. Dans celle-ci, les projets des 3 lauréats de chaque filiale seront évalués par un comité composé de salariés du groupe. Une fois leurs évaluations terminées, 10 finalistes seront désignés. Un jury final, composé de personnalités influentes dans la tech en Afrique, aura la responsabilité de désigner les 3 lauréats du Grand Prix International du POESAM au mois d'Octobre.

Approche genre. Dans l'organisation du concours, Orange met en valeur l'égalité entre les femmes et les hommes, suivant sa politique d'Orange. De ce fait, le Prix Féminin International sera décerné pour la 3e année consécutive. Soutenu par la Diversité et l'Inclusion du Groupe Orange à hauteur de 20 000 euros, ce prix récompensera soit un projet porté par une femme, soit un projet proposant une solution technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes (autonomisation des femmes, création ou préservation des emplois, collecte de données sur le genre, inclusion numérique et inclusion financière, etc.).

A noter qu'à travers ses 11 éditions précédentes, le POESAM a déjà attribué plus de 555.000 euros pour soutenir les projets d'entrepreneurs africains à impacts sociaux et environnementaux. Bref, compte tenu de l'évolution des startups à Madagascar, de nombreux jeunes ont la chance de remporter les récompenses prévues par le POESAM. Pour pouvoir participer à la compétition internationale, il faudrait figurer dans la liste des 3 lauréats sélectionnés pour représenter la Grande-île.