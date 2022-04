Madagascar: PPN - Le gouvernement envisage un plafonnement des prix pendant trois mois

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Face à la hausse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement a décidé de prendre des mesures draconiennes.

Durant le conseil des ministres durant le conseil des ministres d'avant-hier, l'exécutif a envisagé un plafonnement des prix des PPN.

Niveau supportable

Le conseil a en effet approuvé une communication du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, prévoyant une concertation avec les opérateurs économiques en vue, justement, de mettre en place un système qui permettra de maintenir les prix à un niveau supportable par les consommateurs. Les mesures seront prises conformément à une base légale, plus particulièrement l'application de certaines dispositions de la loi 2018-020, portant refonte de la loi sur la concurrence. Une loi qui permet au pouvoir exécutif de prendre des mesures exceptionnelles sur les produits sensibles dont la pénurie ou la hausse des prix peut porter atteinte à la stabilité de la consommation et peut produire à court ou à moyen terme des chocs socio-économiques à l'endroit des consommateurs.

Il s'agit, en somme, pour le gouvernement de chercher tous les moyens qui peuvent amoindrir le choc de la crise qui sévit actuellement dans le monde. Le compte-rendu du conseil des ministres parle notamment des impacts négatifs de l'envolée du fret maritime, de la hausse des cours mondiaux du pétrole brut, ainsi que de la baisse de la production mondiale consécutive à la crise russo-ukrainienne. Au niveau national, les effets de la crise sanitaire et des intempéries qui ont détruit les infrastructures n'ont pas arrangé les choses. Sans parler des mauvaises pratiques des profiteurs de tout acabit qui n'hésitent pas à augmenter les prix d'une manière abusive.

Priorité à la population

Hier, en tout cas, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a annoncé la couleur en indiquant dans un communiqué que le plafonnement sera en vigueur pour les trois prochains mois. Les prix pourront alors être révisés. Il ne s'agit pas de porter préjudice aux opérateurs selon le ministre Edgard Razafindravahy, en ajoutant que " chacun doit y trouver son compte, mais l'intérêt de la population sera la première priorité du gouvernement ". Les mesures consisteront notamment à fixer des prix minima pour les PPN et à réguler les marges des importateurs à la sortie du port.

Par ailleurs, les prix varieront légèrement selon les régions, en fonction des distances d'approvisionnement. Les produits sensibles concernés par ces mesures de régulation des prix sont, entre autres, l'huile de palme et l'huile de soja en bidon de 20l et en bouteille de 1l, le sucre, la farine, le savon, l'engrais et le ciment. " Il ne doit plus y avoir d'abus concernant ces produits " selon le ministre. Notons qu'une rencontre avec les opérateurs économiques, notamment les importateurs, est prévue aujourd'hui.