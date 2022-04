Madagascar: YouTube - Rijade, trophée d'argent

Rijade devance Wawa, Lion Hill en termes d'abonnés sur YouTube.

" Trop d'émotions et de reconnaissance, YouTube vient de me décerner mon trophée argent ! Je remercie mes parents qui m'ont toujours encouragée et qui me soutiennent encore aujourd'hui, mon équipe : NB Production... , merci à Goulam pour notre collaboration sur le titre Touche pas. Merci à tous mes proches, vous me donnez la force d'aller plus loin chaque jour. Le meilleur pour la fin : un immense merci à tous mes abonnés YouTube et tous ceux qui aiment ce que je fais. Vous êtes aujourd'hui plus de 124 000 abonnés à ma chaîne. Merci ! ". Telles sont les phrases de la chanteuse Rijade après avoir reçu le trophée argent attribué par YouTube. 29 mars 2022 est une date inoubliable pour la "Drako hely".

Effectivement, tout ceci advient grâce à ses convaincus, des fans qui ne cessent d'augmenter et permettent à la chanteuse malgache d'aller de l'avant. Si on revient sur l'itinéraire de l'artiste, on est convaincu que la "Drako hely" a le mérite d'avoir travaillé dur. Depuis 2010, elle est l'une des chanteuses étonnantes qui ont changé la perception de la scène musicale de la région septentrionale. Performante, elle est aussi la porte-parole des jeunes générations.

Originaire de Nosy-Be, elle y a grandi en se nourrissant très tôt de musique. Comprenant qu'il faut travailler et s'engager, elle évolue d'année en année en enchaînant des tubes et des concerts dans les quatre coins de l'Île. Chanteuse de slow au début de sa carrière, elle s'adapte à tous les tempos, raconte et parle de tout ce qui l'entoure et s'adresse à tous ! Sans parler de " Eh copine " (Antsika tsy mitovy) sur toutes les lèvres des jeunes nubiles, Rijade a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas dans son single " Drako hely ".

Le féminisme dans les lyrics ! Littéralement " petite fille ", " drako hely " est une gamine innocente en train de jouer à la dinette ou à la poupée avec ses camarades de quartier. Mais, la " Drako hely " de Rijade est tout à fait différente. Elle suscite un débat... si certains disent qu'elle incite les jeunes filles malgaches à la prostitution, d'autres pensent le contraire. " C'est une chanson qui évoque la réalité dans la Grande île ". Elle est dédiée aux jeunes filles qui sont conscientes du fait que leurs parents ne puissent plus assurer leurs frais de scolarité. Celles qui se sentent abandonnées par leurs pères et qui sont capables de s'insurger si elles voient des larmes sur les joues de leurs mères. La pauvreté les ronge. " Il n'est pas question de rester sur les bancs de la fac... on perd son temps. C'est maintenant qu'il nous faut de l'argent et ça sert à quoi de faire des études ? ", se demandent les jeunes femmes. Donc, l'école n'a rien pu faire ! Elles sont en quête de l' " american dream ". Les Etats-Unis sont l'Eldorado. Toutefois, la connaissance est une richesse inestimable. Les " drako hely " doivent cesser de croire que l'argent facile peut servir de base à la vie.1.16

En effet, la musique est un langage. Elle accompagne tous les moments de l'existence. Les corps eux-mêmes sont rythmés de l'intérieur et émettent des mélodies et des sons, les battements du cœur ou la circulation du sang sont autant de cadences qui nous suivent de la naissance à la mort. Compagne de tous les instants, la musique tient une place primordiale dans l'identité culturelle des peuples, ciment des populations et moteur d'un dialogue fécond.

Vers l'international. Rijade est récompensée, une preuve que les musiques nées dans la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien et de Madagascar en particulier portent toujours en elle une très forte identité. L'indianocéanie est un mouvement qui prône l'autonomie de toute la région, à travers une vision sociale, économique, et surtout culturelle. Le moment est aussi venu pour Rijade de s'internationaliser, ce qui constitue un début de révolution culturelle malgache. D'ailleurs, lors de la conversation téléphonique, la chanteuse nous a avoué qu'elle sortira un EP de huit chansons dont elle n'a pas encore dévoilé le titre. Cela s'annonce prometteur !