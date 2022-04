Madagascar: Une atmosphère de plus en plus délétère

Grèves par ci, manifestations et contestations par là. On ne sent aucune sérénité dans le pays en ce moment. C'est une crainte diffuse qui règne un peu partout avec l'imminence d'une crise que tous les prévisionnistes annoncent. Le pouvoir n'a pas la partie facile et doit essayer de faire baisser cette tension qui peut se transformer en explosion si rien n'est fait pour la désamorcer.

Les mini crises actuelles sont des signes qui ne trompent pas. Il y a un véritable malaise qui couve en ce moment. Les revendications exprimées sont d'ordre pécuniaire, des salaires ou des bourses non payés ou d'ordre organisationnel, des propriétaires de taxis-be se révoltant contre l'application de règles qu'ils jugent sévères. Certains se dressent contre l'autorité des maires, qu'ils estiment avoir outrepassé leurs droits. Ce climat social délétère déteint sur l'ensemble de la population qui est déjà oppressée par la hausse incessante des prix. Aucun article n'y a échappé. En découvrant cette réalité, les citoyens commencent à déprimer.

Pour le moment, c'est la fatalité qui prend le dessus, mais il va certainement arriver un moment où la pression sera insupportable. Le pouvoir peut cependant se rassurer en voyant que les points chauds sont localisés et qu'on peut circonscrire les débuts d'incendie. Les services sociaux servent de soupape. Ils permettent d'exprimer les différentes frustrations. Les analystes commencent à se perdre en conjecture. La pauvreté des Malgaches n'est plus une source de révolte.

Les Malgaches ne veulent plus revivre les périodes troublées du passé. Néanmoins, on ne peut jurer de rien. Les affaires qui sont dénoncées en ce moment mettent de nombreux citoyens hors d'eux et ils suivent leur évolution attentivement. De l'issue qui leur sera donnée dépendra l'évolution d'un climat de plus en plus délétère.