Madagascar: Accès à l'eau potable - Un taux de 24% à Madagascar

Le guide de plaidoyer eau, assainissement et hygiène va être vulgarisé dans les diverses régions du pays.

Le rapport de mise à jour/révision du Plan sectoriel de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène du mois de juillet 2021 avance un faible taux d'accès à l'eau potable dans la Grande île. En effet, selon le ministère de tutelle, seuls 24% des Malgaches peuvent en bénéficier tandis que 30% peuvent jouir de l'accès aux infrastructures d'assainissement de base. Aussi, les données recueillies par le ministère de tutelle font savoir que le sexe féminin a pour charge la collecte d'eau dans plus de 80% des ménages; n'ayant pas accès à l'eau sur place.

Ce qui conduirait à une situation inéquitable et à une répartition inégale des tâches et des charges ménagères. Ces informations ont été communiquées durant l'atelier de lancement officiel du guide de plaidoyer eau, assainissement et hygiène à Andavamamba. Signé par l'Organisation de la Société Civile œuvrant dans le Secteur Eau, Assainissement et Hygiène (OSCEAH), le guide constitue un outil devant permettre aux acteurs œuvrant dans le domaine de mener à bien leurs missions. Entre autres, "mener comme il faut les plaidoyers afin d'augmenter le taux d'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement de base".

Un objectif qui serait tributaire, non seulement des actions de plaidoyer, mais surtout de la mise en place d'un système de financement fiable et pérenne du secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) mais surtout d'une politique claire du secteur qui partirait de la base, entre autres, des régions, des districts et des communes du pays.