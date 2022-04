Madagascar: Pro League - Stanislas Rakotomalala remplace Mirado Rakotoharimalala

La CFEM a annoncé le départ de Mirado Rakotoharimalala, hier, au cours d'une réunion qui s'est tenue à l'Hôtel Radisson BLU à Ambodivona.

Ayant occupé depuis le début le poste de secrétaire général de l'institution, Mirado a fait part de ses intentions de se retirer de ses fonctions pour des raisons médicales. Il sera remplacé par l'ancien directeur du bureau de la CAF à Madagascar et secrétaire général de la Fédération malgache de football (FMF), Stanislas Rakotomalala.

Figure connue du football malgache, Stanislas Rakotomalala assure l'intérim et termine cette saison 2021-2022. La CFEM remercie Mirado Rakotoharimalala pour son engagement et son dévouement au football local, et lui souhaite un prompt rétablissement et toujours le plein de réussite pour ses futurs projets.

Par ailleurs, la CFEM et ses partenaires comptent organiser une League Cup cette saison. Cette nouvelle compétition mettra aux prises les 16 clubs de la CFEM comptant pour la saison 2021/2022 durant le mois d'avril, mai et juin 2022. La League Cup s'étalera sur 5 phases à éliminations directes. La première concerne les huit clubs qui ne sont pas qualifiés aux Playoffs de l'OPL. La seconde phase opposera les quatre qualifiés de la première phase de la League Cup, aux quatre perdants des quarts de finale des Playoffs. La troisième phase se jouera entre les qualifiés de la seconde phase et les demi-finalistes des Playoffs.

Puis s'en suivront les demi-finales de la League Cup. La compétition s'achèvera par une finale. Cette compétition sera une alternative au cas où la FMF ne pourrait pas organiser la Coupe de Madagascar.