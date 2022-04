Soudan: Al-Burhan rentre au pays

- Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan, est rentré Jeudi soir dans le pays après une visite officielle de deux jours en Égypte et au Tchad, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi et le président du Conseil militaire tchadien Mohamed Idriss Deby sur les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt commun.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali Ali Youssef, secrétaire général du Conseil de souveraineté de transition.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Nader Youssef, a déclaré dans un communiqué de presse que la visite du président du Conseil souverain en Égypte et au Tchad s'inscrit dans le cadre de la volonté des dirigeants soudanais de coopérer et de se concerter avec les pays voisins, soulignant que les pourparlers ont été couronnés de succès et que leurs points de vue sur les questions régionales et internationales , et ont examine les questions d'intérêt commun entre le Soudan, l'Égypte et le Tchad.

L'ambassadeur Nader a expliqué qu'il avait été convenu avec les dirigeants égyptiens d'augmenter l'approvisionnement en électricité du Soudan de 80 à 300 mégawatts d'ici la fin de cette année.

Il a ajouté que les entretiens ont également porté sur les conditions de la communauté soudanaise en Égypte et sur les obstacles auxquels elle est confrontée, en plus de la coopération entre les deux pays dans le domaine des infrastructures et des routes, où les deux cotés ont coveun sur la reprise des réunions du Comité politique entre le Soudan et la République arabe d'Égypte.

Sur la visite au Tchad, le sous-secrétaire a déclaré que la visite a souligné la spécificité des relations bilatérales entre Khartoum et N'Djamena, indiquant que les deux parties ont convenu d'activer les travaux de la commission mixte entre le Soudan et le Tchad afin de jouer son rôle dans l'avancement des perspectives de coopération conjointe, d'une manière qui sert les intérêts des peuples soudanais et tchadien.