Afrique: Le " Trophée Babacar Ndiaye " 2021 au Président Buhari - Nigeria, le vertige des infrastructures routières

L'édition 2022 de la Conférence inaugurale des " Africa Road Builders "-Trophée Babacar Ndiaye s'est tenue hier à Abuja. L'évènement, qui s'est déroulé sur le thème : " Construire des routes, bâtir des économies ", a été l'occasion de décerner au Président nigérian Muhammadu Buhari le " Super prix grand bâtisseur ", en reconnaissance des efforts de son Gouvernement pour le développement des infrastructures routières.

Le Nigeria n'est pas qu'un géant démographique ni simplement une puissance pétrolière et économique en Afrique, il est également une force en matière d'infrastructures routières. Près de 200 000 km de réseau routier y existent, soit un des linéaires les plus étendus d'Afrique subsaharienne, et plus de 60 000 km de routes revêtues. Entre les routes fédérales, les routes nationales et communales, les grands axes routiers totalisent une longueur de 32 100 km, comme ce tronçon en parfait état qui part de l'aéroport international Azikiwe au centre-ville d'Abuja, sur une cinquantaine de km.

Malgré tout, le Gouvernement nigérian continue de déployer de gros efforts pour densifier son réseau routier avec pas moins de 854 projets en cours de développement à travers tout le pays, pour un investissement estimé à 7430 milliards de nairas, soit 18 milliards de dollars. Parmi ces chantiers en cours ou achevés et portant sur 12 corridors, on peut citer le quatrième pont de Lagos, long de 38 km, le Buhari Bridge de 1,6 km de long dans la section du fleuve Niger, entre Onitsha et Asaba, les autoroutes Ibadan-Lagos, Abuja-Kano-Kaduna ou encore Kano-Maiduguri. Ces investissements ont sans doute poussé le Comité de sélection d' " Africa Road Builders ", promoteur du " Trophée Babacar Ndiaye " pour les infrastructures, à décerner le " Super grand prix bâtisseur ", pour l'édition 2021, au Président du Nigeria, Muhammadu Buhari.

Le trophée lui a été remis, hier, à Abuja, à l'occasion de la 7ème édition de la Conférence inaugurale des " Africa Road Builders ". Le Chef d'État nigérian a été représenté à cette rencontre par le Ministre fédéral des Travaux publics et du Logement, par ailleurs ancien Gouverneur de Lagos, Babatunde Raji Fashola. " Ce prix est une reconnaissance du travail sans précédent et de l'engagement du Président Buhari pour le renforcement des infrastructures routières. Ces efforts sont déjà loués par les Nigérians ; avoir une reconnaissance continentale est un bonus. Un évènement de cette nature stimule et éveille la conscience du continent africain pour des solutions innovantes aux défis d'infrastructures routières auxquels sont confrontés nos pays pour promouvoir la connectivité routière entre eux, booster la croissance économique, améliorer les interactions culturelles et faciliter le développement du capital humain ", a déclaré le Ministre nigérian.

Tout en remerciant les organisateurs, M. Fashola a tenu à rendre un vibrant hommage au parrain de ce prix, notre compatriote Babacar Ndiaye, qu'il a qualifié de " vrai Lion " comme le symbolise son nom de famille. En effet, ce dernier, à la tête de la Banque africaine de développement (Bad) entre 1985 et 1995, s'est beaucoup investi pour le développement des infrastructures routières dans les pays africains. Et ses successeurs lui ont emboîté le pas puisque la Bad continue de contribuer, chaque année, à hauteur de 80 milliards de dollars, au financement de projets infrastructurels sur le continent. Il en est, par exemple, du transcontinental qui partira du Nigeria à Dakar en passant par le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire...

Le Commissaire des " Africa Road Builders ", le journaliste ivoirien Barthélémy Kouamé, a justifié le choix porté sur Muhammad Buhari par sa détermination, par exemple, à poursuivre les grands chantiers infrastructurels qu'il avait entamés malgré la Covid-19. " Même au plus fort de la pandémie, le Nigeria n'a pas arrêté ses chantiers. Cela démontre un certain leadership, une volonté acharnée d'aller de l'avant malgré les obstacles. Les résultats sont, aujourd'hui, visibles. Voilà le Nigeria que nous voulons, voilà l'Afrique que nous voulons ", a souligné le patron de la revue africaine de la route et des mobilités " Acturoutes ".

Le " Prix Babacar Ndiaye " est une façon, selon M. Kouamé, d'interpeler les décideurs du continent sur la nécessité de développer les infrastructures routières et d'encourager ceux qui sont déjà résolument engagés dans cette voie, à l'image des Présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, lauréats respectivement, en 2016 et 2017, de ce prix. " C'est une fierté de voir que ces deux Chefs d'État, depuis lors, continue de développer des infrastructures ", s'est félicité Barthélémy Kouamé. Le lauréat pour l'année 2022 a été dévoilé. Il s'agit de la Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, qui, en tant que Vice-présidente, a accédé à la tête du pays après le décès du Président John Magufuli, en mars 2021.