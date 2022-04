Burkina Faso: 21e session de la CEN-SAD - L'organisation se dote d'un plan quinquennal 2022-2026

Les participants ont pris des décisions pour la relance de la CEN-SAD

La 21e session de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a clôturé ses travaux à Rabat au Maroc, le 30 mars 2022 par l'adoption des documents visant à redynamiser l'organisation. Pendant trois jours du 28 au 30 mars 2022, les experts, ambassadeurs et les ministres des pays membres de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) ont travaillé à redonner un souffle nouveau à leur structure. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, lu par le Secrétaire exécutif, Brigi Rafani, le conseil a adopté le plan quinquennal 2022-2026 et le budget programme de la CEN-SAD au titre de l'année 2022. Et, il a été décidé de mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ce Plan et du budget pour un éventuel ajustement. " La CEN-SAD doit se doter d'outils et de moyens d'intervention pour relever un ensemble de défis dont le phénomène du terrorisme " a affirmé M. Rafani. Et le budget programme, pour lui, a pour ambition de réaffirmer l'engagement de la CEN-SAD à être plus présente aux cotés des populations.

La session a noté les évolutions positives de la situation politique dans la plupart des pays membres. Cependant, les participants ont déploré la persistance du phénomène du terrorisme. Ils souhaitent que la mise en place du centre communautaire de lutte contre le terrorisme puisse constituer une des réponses de la communauté, qu'il faut compléter par une coopération étroite entre les services nationaux de lutte contre ce fléau. Le conseil a salué l'engagement du président égyptien, Abdel Fatah Al Sissi en faveur du démarrage effectif des activités de ce centre et demander au secrétariat exécutif de la CEN-SAD d'œuvrer à la finalisation urgente des textes devant encadrer le fonctionnement dudit centre. Les participants à cette session ont salué le transfert provisoire du siège du Secrétariat Exécutif de la CEN-SAD en République du Tchad car cela a permis la relance des activités notamment l'élaboration d'un Plan d'Actions et d'un budget pour l'exercice 2022. Le retour progressif à la normalité de la CEN-SAD est dû à l'implication personnelle de feu le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno d'où un hommage lui a été rendu à titre posthume. L'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI reconnu Le président du conseil de la CEN-SAD, Apollinaire Mogomtaye : " La CEN-SAD doit marquer son terrain et bien définir ses priorités... "

Selon le président du conseil de la CEN -SAD, Apollinaire Mogomtaye, la 21e session a été un test de confirmation de la volonté commune et de l'engagement pour faire renaitre la CEN-SAD en lui accordant les moyens de sa mission. " La rencontre de Rabat permet sans doute d'envisager le futur de notre organisation sous l'angle de l'action et d'efficacité. Après l'adoption d'un plan quinquennal, le secrétariat exécutif a la lourde mission de mobiliser des ressources nécessaires et de définir des projets à impact visibles sur la vie de nos populations. La CEN-SAD doit marquer son terrain et bien définir ses priorités en évitant des doublons avec des actions d'autres organismes dans son espace ", a-t-il précisé. En prévision du retour du siège à Tripoli, le conseil a décidé de l'envoi d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Tripoli et cette décision relève de la compétence exclusive des chefs d'Etats ou de gouvernement. Pour la coopération et la solidarité africaines dont il a fait montre, le Conseil Exécutif de la CEN-SAD a rendu hommage à l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. " La CEN-SAD doit se doter d'outils et de moyens d'intervention pour relever un ensemble de défis dont le phénomène du terrorisme ", Secrétaire exécutif, Brigi Rafani (blanc) Le Niger abritera la prochaine session de la CEN-SAD en 2023 marquant les festivités du 25e anniversaire.