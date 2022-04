Sénégal: L'activité industrielle est marquée par une hausse au mois de février

Selon l'Agence nationale de la démographie et de la statistique (Ansd) , l'activité industrielle est marquée, en février 2022, par une augmentation de 2,9% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent. La même source souligne que cette évolution est en relation avec le renchérissement des produits des industries extractives (+5,7%) et des produits manufacturiers (+2,5%). En revanche, il est noté une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l'" électricité, eau et gaz ". En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont progressé de 22,8% en février 2022, sous l'effet de l'appréciation des produits manufacturiers (+27,4%) et extractifs (+19,6%). S'agissant des prix de l'égrenage de coton, ils ont grimpé de 14,4%, en variation mensuelle et de 42,9% en variation annuelle.