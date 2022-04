Angola: Le MEP encourage les banques à investir dans le secteur pétrolier

Luanda — Le ministère de l'Économie et De la Planification a encouragé vendredi les banques et autres institutions financières à continuer d'investir dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel, afin de placer le secteur dans l'accélération de l'économie nationale.

Lors de l'ouverture du IIe Forum Banca Oil & Gas (FROG), la directrice du cabinet du secrétaire d'État à la Planification, Mara Almeida, a déclaré que le secteur pétrolier est un puissant moteur d'investissement en Angola et que l'objectif de l'Exécutif est d'en faire un moteur pour le développement d'autres secteurs de l'économie.

S'exprimant au nom du secrétaire d'État, Milton Reis, le responsable a souligné que l'Angola possède un potentiel extraordinaire de ressources minérales dans la région africaine et qu'un élément fondamental de la stratégie économique consiste à réorienter le secteur minier du pays, compte tenu de son potentiel et de ses opportunités commerciales.

Elle a également souligné que le gouvernement continue d'encourager les compagnies pétrolières à se conformer à leurs plans de formation et à promouvoir le recrutement, l'intégration, la formation et le perfectionnement des techniciens angolais tout au long de la chaîne hiérarchique de l'industrie pétrolière, augmentant ainsi le nombre de nationaux travaillant directement dans le secteur.

Les investissements dans l'industrie pétrolière, a conseillé le directeur, devraient être réalisés en tirant parti et en maximisant les opportunités existantes grâce à une utilisation plus efficace des ressources afin de soutenir la transition de l'Angola vers une économie plus diversifiée et résiliente.

Le Forum est une initiative de PetroAngola et vise, entre autres objectifs, à accroître la capacité locale à structurer le financement de projets dans le secteur pétrolier et à définir le profil des opportunités d'investissement, des entreprises et des projets dans l'industrie pétrolière et gazière.

La PetroAngola est une société de conseil angolaise, spécialisée et fournissant des informations sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables.

En Angola, c'est un leader indépendant dans la recherche, les prix de référence et l'analyse du marché pétrolier.