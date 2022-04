Angola: Le PIB enregistre une croissance de 0,7% après 4 ans de récession

Luanda — Le produit intérieur brut (PIB) national a augmenté de 0,7% en 2021, brisant les quatre années consécutives de récession et contribuant ainsi à la croissance de l'économie angolaise.

Selon l'Institut national de la statistique (INE), le PIB a augmenté de 1,6 % du III au IV trimestre 2021, en tenant compte des séries désaisonnalisées.

En glissement annuel, le quatrième trimestre de 2021 par rapport à la même période de 2020, le PIB a augmenté de 2,2 %, et le PIB annuel préliminaire, résultant des quatre trimestres de 2021, a augmenté de 0,7 % par rapport à 2020.

Au cours de la période considérée, les activités qui ont contribué positivement à l'évolution du PIB au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2021 étaient la pêche avec 0,29%, l'extraction et le raffinage du pétrole avec 0,25%.

Extraction de diamants et autres avec 0,53%, transport et stockage avec 0,61%, intermédiation financière avec 0,03%, services immobiliers et de location 0,41% et autres services 0,07%.

Les activités qui ont contribué négativement à la variation trimestrielle sont l'agriculture et l'élevage avec 0,002%, l'industrie manufacturière avec 0,004%, l'électricité et l'eau 0,001%, la construction avec 0,25%, le commerce avec 0,31%, le courrier et les télécommunications 0,03% et l'administration publique avec 0,07%.