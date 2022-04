Angola: De nouveaux avocats renforcent le secteur de la justice à Malanje

Malanje (Angola) — L'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) à Malanje compte depuis jeudi (31) trois nouveaux avocats, après avoir terminé leurs stages professionnels de trois ans.

Il s'agit de Marques Inzuzi Quintal, Domingas Canda et Joaquim Lucunga, qui ont reçu les certificats professionnels leur permettant d'exercer le droit.

Dans l'acte de remise des bulletins de cartes professionnelles, le délégué de l'OAA à Malanje, Marcos Gabriel, a souligné la lutte permanente que les cadres désormais certifiés ont devant eux la défense de la justice et de la liberté des citoyens, contribuant à la construction d'une société plus solidaire et unie.

"L'avocat doit lutter pour l'indépendance et l'exemption, car, dans l'exercice de la profession et en dehors de celle-ci, il doit se considérer comme un serviteur de la justice et du droit, se montrant digne de l'honneur et de la responsabilité qui lui sont inhérents", a-t-il souligné.

D'autre part, Marcos Gabriel a annoncé la création cette année du Conseil provincial de l'Ordre des avocats angolais, un organe dont les pouvoirs transcendent ceux de l'Ordre actuel, en vue de défendre les citoyens.

Cependant, il a appelé les citoyens à éviter de se faire justice eux-mêmes, en recourant toujours à l'OAA de la province, en cas d'injustice.

À son tour, la sous-procureure générale de la République en exercice à Malanje, Olívia Pedro, a exhorté les avocats dans cette affaire à être guidés par le respect de la rigueur, de la sagesse, de la persévérance, du dévouement, du respect scrupuleux des règles, de la responsabilité, de l'éthique et de la déontologie professionnelle, dans la pratique du droit.

Actuellement, l'OAA à Malanje compte 15 membres permanents et 25 en stage.