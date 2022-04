Togo: La transformation, ça rapporte

Les Togolais sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la transformation de produits agricoles.

Grâce à un appui financier du Programme de Promotion de l'Entreprenariat Jeunesse (PPEJ) et de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES), Ama Esther Sogbo a créé son entreprise. Depuis 3 ans, elle produit, transforme et commerciale le 'Riz Lumière'. Elle vend le riz, bien sûr, mais également des dérivés sous forme de farine pour les enfants et l'industrie cosmétique. Elle exploite un petit domaine de 2 hectares dans la préfecture de Zio. La production annuelle est de 13 tonnes. Modeste, mais Ama Esther Sogbo a de grandes ambitions. 'J'ai un projet d'agrandissement et je me bats pour avoir une décortiqueuse et créer 5 nouveaux emplois permanents', explique-t-elle. L'activité de transformation agricole est encouragée par les pouvoirs publics. Elle est plus rémunératrice et génère davantage d'emplois.