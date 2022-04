Algérie/Cameroun: Revenir en sélection ? Les doutes d'Aïssa Mandi

A l'instar de ses coéquipiers, Aissa Mandi a du mal à digérer l'élimination de l'Algérie par le Cameroun en barrages de la Coupe du monde 2022. Une élimination qui empêche les Fennecs d'aller au Qatar en novembre prochain.

Revenant, dans un message posté sur Instagram, sur le désillusion subie mardi dernier, le défenseur de Villareal s'est montré flou sur son avenir en sélection. " Après ce moment difficile, cruel, et avant de quitter un peu les réseaux sociaux, j'aimerais vous remercier pour tous les messages et votre soutien inconditionnel. Je suis tellement triste de ne pas vous rendre heureux et de ne pas avoir atteint notre objectif. Malgré tous les efforts, c'est une énorme désillusion de ne pas vous représenter à la Coupe du Monde. Nous sommes tous déçus, abattus et cela va être dur à accepter mais restons unis comme nous l'avons été ces dernières années ! Après cet échec, il est important d'avoir une réflexion et une analyse de cette situation afin de penser au futur ", a-t-il écrit. De quoi douter de sa prochaine venue chez les Fennecs ? On en saura un peu plus dans les prochaines semaines, les éliminatoires de la CAN 2023 n'étant pas loin.