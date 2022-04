Cameroun: Mondial 2022 - Samuel Eto'o voit très grand pour les Lions indomptables

Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o voit grand pour les Lions indomptables qui se sont qualifiés mardi dernier pour le Qatar en éliminant l'Algérie en barrages.

Célébrant cette victoire avec les joueurs dans les vestiaires, l'ancien attaquant du FC Barcelone a tenu à leur faire comprendre qu'ils n'iront pas au prochain Mondial pour faire de la figuration. " Chers Lions, permettez moi de vous dire un grand bravo. Un grand bravo les gars, je vous ai dit que le match serait long. Et vous avez compris, vous avez fait le job. Moi, je suis un grand rêveur, je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un job énorme à faire. Et vous avez une responsabilité énorme. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous. On change notre façon d'aller à la Coupe du monde ", leur a-t-il dit.

Et de poursuivre avec son message:

" Ça commence maintenant chers Lions. Commencez à anticiper votre Coupe du monde mentalement. On n'ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui est énorme mais ce que vous allez faire en novembre-décembre au Qatar sera beaucoup plus grand. Nos ainés, nos parents nous ont montrés le chemin. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons joué qu'un quart de finale. Ceux qui seront en face de nous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous et ne sont pas meilleurs que vous ", a ajouté Eto'o qui, en rêveur, s'attend certainement à voir le Cameroun jouer les demi-finales de la compétition. Reste à savoir si les Lions indomptables auront les armes nécessaires pour arriver jusqu'à ce niveau. Tout dépendra de comment ils seront organisés avant d'aller jouer, sans oublier qu'ils devront tout faire pour éviter les problèmes de prime qui ont souvent sapé le moral des joueurs camerounais lors des grandes compétitions.