Cote d'Ivoire: 1ère édition Jnfm / Agnès Kraidy - "Il s'agit de repenser les pratiques journalistiques et de combattre les stéréotypes liés au genre"

Ce 31 mars à l'Istc-Polytechnique sis dans la commune de Cocody, s'est tenue la première édition de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias (Jnfm). Portée par le Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (Refjpci) et l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire (Ofrep-Ci), cette journée qui a été l'occasion de rendre hommage aux pionnières du secteur des médias et de la communication, a réuni le plus complet aréopage des femmes et hommes des médias ivoiriens.

Formations, conférences, panels, expositions-photos...ont constitué le menu de cette journée qui sonne comme celle du changement de paradigme dans le secteur des médias. Car, selon les chiffres de la Commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication, les femmes représentent 20% du secteur des médias. Ce qui ne reflète pas le poids démographique des femmes. Il s'agit non seulement de réduire l'écart entre le nombre des hommes et celui des femmes mais aussi d'avoir des contenus médiatiques qui tiennent compte des aspirations des femmes.

Dans son allocution, Agnès Kraidy, présidente du Refjpci, a indiqué que "les journalistes et professionnels des médias peuvent et doivent participer à la réduction des inégalités liées aux stéréotypes basés sur le genre. (...) Il s'agit de repenser les pratiques journalistiques et de combattre les stéréotypes liés au genre. Pour le Refjpci et l'Ofrep-ci, il faut instaurer un nouvel ordre médiatique qui installe la gendérisation de nos contenus comme une exigence à la fois déontologique et éthique". Placée sous la double présidence de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, cette cérémonie était l'occasion pour l'ensemble des intervenants qui se sont succédé au pupitre de rappeler l'importance des femmes dans toutes les strates de la société en général et en particulier dans celui des médias.

Anne Lemaistre, représentante pays de l'Unesco qui a prononcé la conférence inaugurale, a souhaité que "cette journée soit inscrite comme un rendez-vous important du secteur des médias". En marge de la Jnfm, le concours de photo-reporter doté du prix Awa Cissoko et qui avait pour thème "Femmes et Covid-19" a été remporté par Joséphine Kouadio, talentueuse photographe au quotidien Fraternité Matin.