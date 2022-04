Afrique: Tirage Coupe du Monde " Qatar " 2022 ce jour, à Doha - Les Lions attendent leurs adversaires

Le Sénégal sera édifié sur ces prochains adversaires à la Coupe du monde Qatar 2022, ce vendredi 1er avril lors du tirage au sort de la phase de groupes qui aura lieu vers 16h à Doha. Classés à la 20e place FIFA, les Lions figurent dans le pot 3 et devraient retrouver des grandes nations du top 10 de ce classement notamment le Brésil, la France, le Portugal ou l'Espagne entre autres.

Classée à la 20e place au dernier classement FIFA publié ce jeudi, l'équipe du Sénégal a été logé en compagnie du Maroc et de la Tunisie dans le pot 3 du tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar qui sera effectué, ce vendredi, à Doha. Après le premier trophée continental remporté le 9 février dernier et confirmé par une deuxième qualification consécutive au Mondial, les Lions seront édifiés sur leurs prochains adversaires de la phase de groupes du Mondial qatari (du 21 novembre au 12 décembre). Le classement Fifa a servi de base pour la constitution des 4 pots qui seront utilisés. Le Sénégal comme les quatre autres sélections africaines qualifiées (Cameroun, Ghana, Maroc et Tunisie) ne figure pas dans l'un des deux premiers pots reservés aux pays du top 20 du classement mondial. Un tirage relevé attend les représentants africains.

Les Lions devraient inéluctablement hériter du lourd et notamment des équipes mieux côtés. Dans le lot, on peut citer le Brésil, quintuple vainqueur du Mondial et première nation dans le ranking de la FIFA mais également la France ou encore l'Espagne qui figure dans le pot 1 et 2. Champions d'Afrique, les Lions s'acheminent vers leur deuxième qualification consécutive et leur troisième participation à la Coupe du monde après 2022, 2018. Les hommes d'Aliou Cissé, on le rappelle, sont sortis invaincus dans le groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde. Ils ont remporté cinq de leurs six matches contre un match nul (1-1) contre le Togo lors de l'avant-dernière journée. Avec en prime 15 buts marqués et quatre buts encaissés. Les Lions ont parachevé leur parcours en remportant la double confrontation qui les a opposés à l'Egypte. Les Lions l'ont emporté 3-1 sur l'Egypte aux tirs au but. Battus au match aller au Caire (1-0), les Lions ont assuré le ticket qualificatif en remportant dans leur nouvel antre du stade Abdoulaye Wade le match retour (1-0). Les 32 équipes qui participeront au tournoi seront réparties en huit groupes de quatre pour le tournoi prévu en novembre et décembre 2022.

La composition des chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022:

Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen (Pays de Galles - Ecosse ou Ukraine), vainqueur barrage intercontinental 1 (Pérou - Emirats arabes unis ou Australie), vainqueur barrage intercontinental 2 (Costa Rica-Nouvelle Zélande).