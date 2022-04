Afrique: Gestion du littoral et des océans - Une appropriation de la réglementation préconisée

Saly Portudal — Le secrétaire général du ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de vulgariser la règlementation de la pêche et l'occupation du littoral auprès des acteurs, chercheurs et institutions.

"Il faut internaliser tout ce qu'il y a comme directives pour pouvoir permettre à tous les acteurs locaux, chercheurs et institutions, de faire face à la réglementation qui est très contraignante", a notamment indiqué Amadou Lamine Guissé. Il s'adressait à des journalistes en marge de la clôture jeudi à Saly Portudal (Mbour) du 10e Forum marin et côtier des pays du littoral d'Afrique. La rencontre portait sur le thème : "La santé des océans : enjeu de développement durable pour les pays du littoral ouest africain." "Aujourd'hui, les autorités sont conscientes des dispositions à prendre, pour préserver notre littoral, nos océans et les ressources qui y proviennent" a rappelé le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du développement durable.