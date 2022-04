Congo-Kinshasa: Préparatifs de l'arrivée du Pape - Sama Lukonde charge le Gouvernement et installe des commissions

En prélude de la visite imminente du Saint Père, le Pape François, en République Démocratique du Congo, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui, ce jeudi 31 mars 2022, à l'Immeuble du Gouvernement, quelques membres du Gouvernement, la délégation de la CENCO, le Nonce Apostolique, et quelques membres de son Cabinet, pour la première réunion des préparatifs de ce grand événement.

Selon Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Média, et Porte-parole du Gouvernement, qui s'est confié à la presse à la fin de cette séance de travail, cette première réunion a consisté à informer les concernés de l'organisation de la venue du Pape, de la mise en place des commissions des secteurs concernés, de préparer les feuilles des routes qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé.

Planification et organisation

" Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours que le Premier Ministre, aux côtés du Nonce apostolique et de toute la hiérarchie de la CENCO, avait annoncé ce grand événement, à savoir l'arrivée du Pape. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'église ou du Gouvernement. Et donc, aujourd'hui, on avait convenu de travailler de manière plus étroite pour voir dans quelle mesure on assure l'organisation que mérite la visite du Pape ", a déclaré le Porte-parole du Gouvernement.

Par après, ce dernier a indiqué que " le Premier Ministre a écrit à nous tous, membres du Gouvernement, pour nous informer de la mise en place des commissions. Il a chargé les secteurs concernés de préparer les feuilles de route qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé. Au niveau de la communication, au niveau de la logistique, de l'intendance, au niveau des finances et aujourd'hui c'était donc comme une première réunion depuis cette réunion-là. Les commissions vont se mettre en place. Elles présenteront des feuilles de route et donc de manière régulière chaque semaine. Il y aura des réunions de ce genre jusqu'à l'arrivée du Pape, pour nous assurer que les choses soient faites tel qu'elles devraient être faites ".

Une visite pour les Congolais

Pour sa part, Monseigneur Balestrero, Nonce apostolique, a renseigné que la visite qu'effectuera sa Sainteté le Pape François du 2 au 5 juillet prochain ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques, mais tous les congolais quelle que soit sa croyance et que cela permettra la réconciliation de tous.

" Le Pape vient non seulement pour les catholiques. Il vient pour tous. Il désire voir tout le monde. C'est pour cela que nous nous engageons à bien préparer l'événement. L'église aussi a mis en place des commissions similaires à ceux qui ont été mises par le Gouvernement précisément pour accompagner le travail de la préparation. L'église se doit de faire les travaux de préparation plus spécifiques concernant l'aspect essentiel de la visite du Pape. Le Pape vient comme mon frère, pour nous conduire vers Jésus mais aussi pour inviter tout le monde à la réconciliation ", a-t-il dit.