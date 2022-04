Afrique: CAF - Patrice Motsepe promet le soutien de toute l'Afrique à ses 5 représentants au Qatar

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a promis tout son soutien à ses représentants qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022, dans son message de félicitation posté jeudi sur le site officiel de son institution.

Le président de la CAF se dit confiant que ces équipes nationales, qui sont le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, le Ghana et le Sénégal représenteront leurs pays et le continent africain avec honneur lors de cette Coupe du monde.

De tous les pays qualifiés, les Lions Indomptables ont signé une qualification spectaculaire, grâce à son attaquant Karl Toko Ekambi qui a peut-être marqué le but le plus important de sa carrière à la quatrième minute du temps additionnel contre l'Algérie 2-1, mardi à Blida. Les deux équipes ont joué sur un score cumulé de 2-2, mais le Cameroun s'est qualifié pour le Qatar selon la règle des buts à l'extérieur. Menée depuis la première période, l'Algérie a marqué à deux minutes de la fin des prolongations par Ahmed Touba, mais les Lions indomptables ont eu le dernier mot, grâce à Ekambi qui a balayé le ballon à l'intérieur de la surface après une déviation de Michael Ngadeu.

Par ailleurs, Dr Patrice Motsepe est convaincu que, dans un horizon pas si lointain, une nation africaine remportera le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

C'est dans ce sens, qu'il leur a promis le soutien total de la CAF : " la CAF est prête et s'engage à soutenir, du mieux qu'elle peut, toutes les nations africaines qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022", a-t-il rassuré. Les cinq représentants du continent ont encore 9 mois pour préparer cette phase finale qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre 2022.

RDC : voici ce qu'ont déclaré Bakambu, Wissa et Kakuta

Les internationaux congolais, Cédric Bakambu, Yohan Wisa et Gaël Kakuta n'ont pas mâché les mots après l'élimination de leur chère équipe de la prochaine Coupe du Monde après la défaite face au Maroc 1-4, mardi, au stade Mohamed V, à Casablanca, au match retour des barrages.

Les avis sont partagés tellement chacun à sa façon de voir les choses. Jahon Wissa et Gaël Kakuta sont restés positifs, projetant vers l'avenir. Tandis que Cédric a tout simplement craché : " le match comme ça, il faut aller avec les gens qui se connaissent. Mais j'ai l'impression que le coach et son staff ne connaissent pas l'histoire. Dans ce genre de match, il faut les mecs qui ont l'expérience. Pour moi, Gaël Kakuta devait commencer ce match ensemble avec Mpoku. Un mec comme Kebano ça fait longtemps qu'il est en sélection.

Pour moi, Bastien ne devait pas jouer ce match là. Nous avons donné trop de force au Maroc. Nous leur avons facilité de tâche. J'en veux aux supporteurs, ils sont là pour parler. Ils veulent un bon résultat. Lundi avant le match j'étais au courant de la composition 3-4-3. J'avais dit aux gars à la veille du match, ils étaient calmes. C'est après l'élimination qu'ils servent aux vestiaires qu'il fallait jouer offensif", a déclaré l'attaquant de l'Olympique Marseille, lui qui a joué tous les 8 matches de cette campagne comme titulaire, mais n'a marqué le moindre but.

Pour sa part, Yohan Wissa, très optimiste, a réconforté et promis de revenir une peu plus fort dans l'avenir : "Parfois le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois le score n'est pas ce que nous voulons. Et c'est de notre faute, seulement nous car il n'y a personne d'autre à blâmer.

Nos fans ont été une fois de plus incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux et c'est à nous de livrer. Nous reviendrons toujours plus fort ".

Même façon de voir les choses pour Gaël Kakuta qui se dit malgré tout, fier d'être Léopard : "se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler est la réussite. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Fier d'être Léopards ".