Congo-Kinshasa: Participation de la femme au développement durable - Olivier Biakushiya prône la planification familiale

Expert de la CDU en matière de santé de la reproduction, Olivier Biakushiya prône la planification familiale pour permettre à la femme de donner le meilleur d'elle-même et participer au développement durable de la République.

C'est au cours d'une conférence organisée du jeudi 24 au vendredi 25 mars 2022 au Centre d'Etude Pour l'Action sociale CEPAS, dans la commune de la Gombe, que ce jeune ambitieux a soutenu sa conception de faits dans ce sens.

"J'ai parlé de la planification familiale, le fondement pour la participation de la femme et de la jeune fille au développement. La femme, nous connaissons son rôle naturel est celui de procréer, de multiplier, comme on le dit bien dans notre hymne national : nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais nous avons constaté qu'au moment où la femme ne conçoit pas, ne donne pas naissance au moment qu'elle veut, elle ne saura pas être totalement épanouie pour produire ce que nous attendons d'elle, dans le concept de développement. Et beaucoup de femmes qui ne mettent pas la planification familiale en pratique, sont butées à des grossesses non désirées, plus elle tombe enceinte, ce sont les neuf mois pendant lesquels elle serait parfois en plein malaise et ne saurait pas donner le meilleur d'elle-même bien que ça dépend d'une personne à une autre. Donc, il faut qu'il ait une planification familiale ", a-t-il précisé.

Il a, par ailleurs, fait appel à chaque femme d'adopter une méthode de la planification familiale, qui n'est pas seulement par les médicaments ou par méthode hormonale mais aussi naturelle, qui vise de l'informer pour qu'elle parvienne à connaitre son corps, ses signes et mettre en pratique la planification pour ne pas tomber en grossesse non voulu. "Que chaque femme et son partenaire puissent planifier le nombre d'enfants, le moment et l'intervalle entre eux, pour leur permettre d'éduquer les enfants et de disposer un peu de temps pour s'épanouir et se développer suivant les maigres moyens qu'ils ont ", a-t-il explicité.