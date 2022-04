Gabon: OYEM - Lancement du projet jeunes tisserands de la paix au pays

Après le Cameroun et le Tchad, le Gabon a lancé hier, jeudi 31 mars, le projet "Les Jeunes tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Tchad, Cameroun et Gabon" à travers une réunion d'information et d'orientation des partis prenantes au projet.

C'est l'hôtel de ville de la commune d'Oyem, dans la province du Woleu-Ntem, au Nord du pays, qui a abrité la cérémonie de lancement du projet.

Cette rencontre, présidée par le Gouverneur de province, a permis à l'Unité de Gestion du Projet de présenter les différentes articulations de l'initiative qui concerne prioritairement les jeunes hommes et femmes (18-35 ans).

Ainsi, au Gabon, notamment dans les localités d'Oyem, Minvoul, Bitam et Meyo - Kye, le projet vise essentiellement à identifier, former et rendre opérationnel 250 jeunes qui deviendront des tisserands de la paix dans leurs communautés respectives.

Par ailleurs, près de 60 jeunes porteurs de projets d'entreprises sociales à base communautaires seront formés et soutenus afin de lancer leurs initiatives.

Ce travail sera mis en œuvre par plusieurs acteurs dont le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) et coordonner par le Système des Nations-Unies au Gabon, avec notamment L'Unesco et l'Onudc comme agence lead.

" Le projet vient à point nommé car il donne la possibilité aux jeunes de contribuer significativement à la prévention de la violence et la consolidation de la paix dans notre pays, conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'Onu qui recommande aux Etats d'associer les jeunes en tant qu'acteur dans les questions de paix et sécurité " a expliqué Jerry Bibang, le Secrétaire permanent du PAYNCoP.

" Il s'agira, par ailleurs, d'une réelle opportunité qui permettra aux jeunes femmes et hommes de se lancer dans des initiatives génératrices de revenus afin de contribuer, un tant soi peu, à leur autonomisation économique et lutter contre le chômage des jeunes, sans cesse grandissant dans notre pays " a-t-il ajouté.

La cérémonie de lancement du projet a vu la participation de la Coordinatrice résidente du système des Nations unies au Gabon, du Représentant de l'Unesco, du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), de l'Office des Nations Unies pour la Drogue et le Crime (ONUDC), du représentant du Gouvernement et plusieurs organisations de la société civile.