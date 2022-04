Gabon: PANA - Les candidats au BEPC et au BAC soumis aux examens blancs

Plus que quelques mois et les candidats aux différents examens scolaires vont affronter les épreuves . A Pana, plus précisément au Lycée Célestin Moukodoum Itha, les responsables administratifs dudit établissement préparent déjà leurs 95 élèves candidats aux épreuves nationales par des examens blancs du Brevet d'études du premier cycle( BEPC) et du baccalauréat .

Ils sont au total 95 élèves candidats au sein du Lycée Célestin Moukodoum Itha de Pana pour les examens nationaux de fin d'année. Il y aura 46 pour le Bepc et 39 pour le baccalauréat. Le Proviseur de cet établissement ,Thierry Mesmin Mbandji Nguimiony reste confiant quant à la préparation de ses élèves. Il croit d'ailleurs au dévouement et à l'encadrement de ses collaborateurs, qui ne sont autres que les enseignants.

Le Proviseur a précisé à des fins utiles que son établissement se porte bien et que les résultats du premier trimestre étaient passables. "Nous sommes en finition du deuxième trimestre et nous sommes en examen blanc pour préparer nos candidats au BEPC et au BAC pour les examens nationaux. Tout se passe bien. Nous avons mis en place, tout le système classique en terme de pédagogie, de surveillance, en terme de qualité de sujets et également d'approche" rassure t-il.

Thierry Mesmin Mbandji Nguimiony explique que cette année , contrairement aux années antérieures, son administration a décidé pour les candidats de Terminale, d'effectuer les deux tours pour la partie écrite et orale. "Cela leur permettra de mieux s'aguerrir et de mieux saisir l'atmosphère au niveau national. Nous avons 95 candidats au total. 46 pour le Brevet, 39 pour le baccalauréat, dont 26 pour la série A1, 19 pour la série B et 4 pour la série D" précisera t-il.

Le Chef du Lycée Célestin Moukodoum Itha souhaite réaliser les meilleurs résultats, les meilleurs pourcentages à tous les niveaux. Il sollicite la détermination du personnel enseignant et administratif pour atteindre les objectifs fixés. Aussi, n'a t-il pas oublié les élèves candidats qui sont les premiers concernés, à doubler d'efforts dans la travail.