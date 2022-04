Afrique: Après le quitus de l'Egypte/COP27 - l'Allemagne annonce son soutien à la RDC dans la co-organisation des travaux préparatoires

Arrivée à Berlin, en Allemagne, le mercredi 30 mars 2022 pour participer à la 8ème Edition du Dialogue de Berlin sur la Transition Energétique (BETD), Eve Bazaïba Masudi, VPM en charge de l'Environnement et Développement Durable, a rencontré Jochen Flasbarth, le Ministre Allemand de la Coopération économique et au Développement.

En effet, renseigne la Cellule de communication de cette Vice-primature, deux points ont marqué les discussions entre ces deux personnalités qui étaient élargies à certains fonctionnaires de ce ministère. Il s'agit de l'organisation de la pré-COP27 ainsi que de la problématique du respect des droits humains dans les parcs nationaux et aires protégées de la RDC.

L'Allemagne qui salue la récente annonce de la co-organisation (RDC-Egypte) des travaux préparatoires de la 27ème session de la Conférence des Parties sur le changement climatique (COP27), a rassuré la VPM Eve Bazaïba de l'appui Allemand à la réussite de la phase Préparatoire de cette conférence internationale du climat.

" C'est une bonne nouvelle et nous saluons cette collaboration entre l'Egypte et la RDC pour l'organisation des travaux Préparatoires de la COP27 qui est une Africaine. Outre l'appui substantiel de 30 Millions d'euros qui attend l'approbation Parlementaire Allemande pour décaissement en faveur de CAFI, l'Allemagne sera aux côtés de la RDC et de l'Égypte pour plus des engagements concrets pour l'Afrique et plus particulièrement pour le Bassin du Congo ", a dit le Ministre Jochen Flasbarth qui s'est dit heureux que la RDC qui est un pays majeur du Bassin du Congo puisse abriter une partie de ces travaux Préparatoires avec l'Egypte qui organisera en novembre la COP27.

Le second point des échanges introduit par la partie Allemande a permis à la Vice-Premier Ministre Ministre de l'Environnement et du Développement durable de rappeler la genèse de la présence de groupes armés et leur dangerosité dans leur activisme dans les parcs nationaux et aires protégées du pays.

"C'est une situation grave et préoccupante pour notre pays particulièrement pour les populations vivant dans ces coins de la République victimes des exactions multiples de ces groupes armés. Mais il faut ici dénoncer l'attitude frisant la violation de la souveraineté de la RDC de la part des gestionnaires de ces parcs pourtant classés patrimoine Universel l'Unesco ", a souligné Eve Bazaïba qui estime qu'il faut un apport considérable de la communauté internationale pour la paix.

Les explications aussi claires de la VPM Eve Bazaïba a permis à la partie Allemande de cerner les vrais enjeux de cette problématique d'insécurité dans les parcs nationaux et celle liée au respect des droits humains.

La RDC forte de son potentiel environnementale (massif forestier, riche biodiversité, ressources en eau, minerais stratégiques) est un pays solution qui mérite une attention particulière pour ses services écosystémiques à l'humanité.