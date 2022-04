Ile Maurice: Parlement - Shakeel Mohamed toujours en attente d'une réponse du speaker

À hier après-midi, Shakeel Mohamed, qui a envoyé une lettre d'excuses au speaker après que son courriel n'a pas été accepté, était toujours en attente d'une réponse. Le but est qu'il puisse regagner son siège au Parlement. Toutefois, selon ses renseignements, c'est probablement lundi qu'il en aura une car le speaker est actuellement en voyage.

Cependant, si le ruling lu par le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, mardi après-midi, est tenu en compte, avant qu'il ne puisse regagner son siège, le Premier ministre devra présenter une motion. En effet, un paragraphe du ruling se lit comme suit: "... Since same are to be presented to the House for the House to bring a motion to consider the reinstatement and if satisfied, to resolve accordingly". Néanmoins, comme la motion ne pourrait être présentée qu'après le Question Time, le député travailliste pourrait aussi rater la prochaine séance prévue le mardi 5 avril. Shakeel Mohamed se pose des questions au sujet de cette motion, mais c'est probablement au retour du speaker qu'il en saura plus.

Pour rappel, l'année dernière, le Premier ministre avait présenté une motion pour lever la suspension de Paul Bérenger et d'Arvin Boolell pour qu'ils puissent assister à la présentation du Budget et aussi de participer aux débats. Ils étaient suspendus pour une période indéterminée.