Seychelles: Le pays et l'Inde concluent un exercice de contre-insurrection, de contre-terrorisme et de lutte contre la piraterie de 10 jours

Des militaires des Seychelles et de l'Inde ont appris à travailler ensemble pour mener des opérations de contre-insurrection, de contre-terrorisme et de lutte contre la piraterie lors d'un exercice conjoint de 10 jours.

L'"exercice Lamitye", qui se traduit du créole par "l'exercice de l'amitié", s'est déroulé aux Seychelles du 22 au 31 mars avec la participation des principales unités des Forces de défense des Seychelles (SDF), qui comprennent les garde-côtes, l'armée de l'air et Forces spéciales.

Le chef des Forces de défense des Seychelles (SDF), le brigadier Michael Rosette, a déclaré que toutes les unités principales étaient représentées dans l'exercice "pour nous assurer que nous nous entraînons à fonctionner conjointement en tant qu'organe cohésif coordonné, efficace et adapté pour travailler aux côtés d'autres forces."

"Pour tous nos officiers et personnels de service des SDF, je suis sûr qu'à travers votre participation active, vous avez tiré le meilleur parti de la formation et de l'expérience de vos homologues, et partagé vos connaissances au profit des deux forces, car c'est l'esprit de l'exercice ", a déclaré M. Rosette aux participants.

Photo : Les scénarios et les opérations de l'exercice sont adaptés en fonction des besoins, des situations actuelles et des menaces auxquelles chaque pays peut être confronté.(Seychelles Defence Forces)

Le chef des SDF a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par leurs homologues indiens afin de rendre cet exercice possible même en ces temps incertains où le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le haut-commissaire indien, le général Dabir Suhag - ancien chef d'état-major de l'armée indienne - a remercié toutes les personnes impliquées pour avoir continué à faire de cet exercice un succès, malgré les défis.

"Bien que l'armée indienne ait l'expérience d'avoir mené diverses guerres à travers son histoire, avec de tels exercices, les deux pays peuvent apprendre l'un de l'autre et partager des idées qui profiteront à chaque nation", a-t-il déclaré.

Selon les responsables de la défense, depuis l'inauguration du programme en 2001, l'exercice n'a cessé de progresser avec des scénarios et des opérations adaptés en fonction des besoins, des situations actuelles et des menaces auxquelles chaque pays peut être confronté.

"Le thème de l'exercice et du cadre de cette année vise à aborder les scénarios évolutifs du monde fluide d'aujourd'hui, caractérisé par des actes de violence et de déstabilisation perpétrés par des acteurs non étatiques", a déclaré M. Rosette.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, entretiennent une coopération de longue date avec l'Inde en matière de défense et de sécurité. Cela comprend la sécurité maritime, les opérations de lutte contre la piraterie, la surveillance aérienne, la formation et le renforcement des capacités. L'Inde est l'un des partenaires militaires les plus anciens et les plus proches des Seychelles, ayant fourni des navires de patrouille, des avions et des hélicoptères à ses forces de défense au fil des ans depuis que le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1976.

M. Rosette a déclaré que le partenariat entre les militaires des deux pays est solide et il espère continuer à voir les Seychellois se diriger vers les différents instituts de défense indiens pour s'entraîner à l'avenir.

" L'exercice Lamitye 2022 " devrait ouvrir la voie aux deux parties pour qu'elles grandissent ensemble grâce à l'apprentissage professionnel et culturel ainsi qu'aux interactions sociales.